Truy tìm người bán xyanua cho người vợ đầu độc chồng và 3 người thân ở Đồng Nai

Đây là yêu cầu được Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đưa ra nhằm tăng cường kiểm soát hóa chất hạn chế.

Chai thuốc xyanua công khai tìm thấy theo lời khai của nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát hóa chất hạn chế, ngăn ngừa việc lạm dụng hóa chất hạn chế sai mục đích, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hóa chất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ hóa chất hạn chế trên địa bàn quản lý; báo cáo kết quả thực hiện.

Cục Hóa chất đề nghị các tổ chức, cá nhân chỉ được sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế khi được Bộ Công Thương cấp giấy phép. Cùng với đó, thực hiện đúng theo các nội dung của Giấy phép và các cam kết đã nêu tại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến hóa chất không được bán hóa chất hạn chế cho các đối tượng không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định 113 năm 2017, tức khách hàng mua để kinh doanh phải có Giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, khách hàng mua để sử dụng phải đảm bảo đáp ứng đủ các yêu cầu về sử dụng hóa chất.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến hóa chất cần thực hiện nghiêm túc quy định lập và lưu giữ phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc, xây dựng và cung cấp Phiếu an toàn hóa chất.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất hạn chế phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động hóa chất thông qua Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia theo quy định.

Cục Hóa chất khuyến khích các tổ chức, cá nhân nhập thông tin về hoạt động mua, bán hóa chất hạn chế lên Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia ngay sau khi thực hiện mua bán, giao nhận hóa chất.

Đáng chú ý, Cục Hóa chất đề nghị tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tồn trữ, vận chuyển, sử dụng các hợp chất xyanua và N2O, đề nghị thực hiện các nội dung báo cáo tình hình hoạt động hóa chất từ đầu năm 2024 đến nay và gửi về Cục Hóa chất trước ngày 15-8-2024.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân soát hệ thống phân phối và khách hàng, nếu phát hiện có bán hóa chất xyanua cho khách hàng Nguyễn Thị Hồng Bích (nghi phạm trong vụ đầu độc tại Đồng Nai) cần báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền.

Mua dễ dàng, giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ một số người sử dụng loại hóa chất này sai mục đích, đe dọa, đầu độc tính mạng người khác. Tháng 7-2024, dư luận phẫn nộ khi nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã mua xyanua để đầu độc chính chồng và 3 người cháu của mình.

Thông tin về vụ án trên vào tháng 7-2024, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết năm 2022, đối tượng Bích mua Xyanua trên mạng xã hội và cất trong phòng ngủ. Xác định tính chất nghiêm trọng, giết nhiều người với động cơ đê hèn, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt bị can Bích về hành vi giết người.

