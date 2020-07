Truy tìm tài xế tông chết người đi xe đạp rồi bỏ trốn

Thứ Sáu, ngày 31/07/2020 20:30 PM (GMT+7)

Ngày 31/7, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang phát thông báo truy tìm tài xế đi xe máy tông chết người đi xe đạp rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Theo đó, sáng 29/7, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của Ban Công an xã Cẩm Sơn về việc có 1 người đàn ông chết ở ruộng lúa, sát với đường Quốc lộ 1A thuộc thôn An Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) điều tra, xác định nạn nhân là Lê Ngọc Tài (SN 1980, trú thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ tai nạn giao thông, tại hiện trường có 1 vết xước có chiều dài khoảng 17m, cách đó có 1 đôi dép màu đen, chiếc xe đạp nhãn hiệu Mini.

Công an xác định, tai nạn giao thông giữa ông Tài đi xe đạp và một người đàn ông điều khiển xe máy loại xe tay ga màu xám hoặc màu đen, xe có 02 gương (nhãn hiệu Vision hoặc Lead) xảy ra vào khoảng 22h ngày 29/7. Sau khi xảy ra tai nạn người đàn ông điều khiển xe máy đã rời khỏi hiện trường.

Công an phát đi thông báo truy tìm người điều khiển phương tiện như trên, có đặc điểm nhận dạng, mặc chiếc áo phông, độ tuổi từ 30 đến 40, dáng người hơi mập, cao khoảng 1m60 - 1m70; tóc cắt sát, 2 bên vuốt ngược.

Hiện công an đang truy tìm người điều khiển xe máy để làm rõ vụ tai nạn.

