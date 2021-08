Truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho trung uý công an trực chốt trên quốc lộ gặp nạn tử vong

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 19:37 PM (GMT+7)

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho trung úy Nguyễn Văn Chiến.

Ngày 8/8, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho trung úy Nguyễn Văn Chiến, cán bộ công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cơ quan, ban ngành tỉnh cùng lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã đến thắp hương và động viên người thân của trung uý Chiến sớm vượt qua đau thương, mất mát.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đến thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình trung uý Chiến.

Trước đó, vào đêm 6/8, khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu, Nghệ An), trung úy Nguyễn Văn Chiến không may xảy ra tai nạn. Mặc dù được đồng đội, các y, bác sĩ và nhân dân tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, trung úy đã hy sinh.

Ngay trong đêm, đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đại diện các phòng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ việc. Đồng thời chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với gia đình.

Ngày 7/8, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức trang trọng lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí trung uý Nguyễn Văn Chiến theo nghi thức Công an nhân dân và phong tục địa phương.

Nguồn: http://danviet.vn/truy-tang-huy-hieu-tuoi-tre-dung-cam-cho-trung-uy-cong-an-truc-chot-tren-quoc-lo-gap-nan-tu-vong-502021881938316.htm