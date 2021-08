Thủ tướng đề nghị tặng Huân chương cho Thượng uý công an hy sinh ở TP.HCM

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 08:49 AM (GMT+7)

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhì cho Thượng úy công an hy sinh khi truy đuổi người ra đường sau 18h.

Liên quan đến vụ việc Thượng uý Công an hy sinh khi truy đuổi thanh niên vi phạm phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Chính phủ vừa có Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thượng úy Phan Tấn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 6, Công an TP.HCM.

Tờ trình đã xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tờ trình nêu rõ: Thượng uý Phan Tấn Tài đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện trường vụ việc Thượng uý công an hy sinh khi truy đuổi thanh niên vi phạm phòng, chống Covid-19

Theo Công an TP.HCM, khoảng 18h50 ngày 2/8, Tổ tuần tra liên phường gồm 4 cán bộ chiến sĩ (trong đó có Thượng úy Phan Tấn Tài) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch.

Trên đường tuần tra, Tổ công tác phát hiện Hứa Hán Võ (SN 1994, ngụ quận 6, TPHCM) ra đường không cần thiết, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra giấy tờ, phát hiện nghi vấn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an phường 11, quận 6 để giải quyết.

Trên đường đi, đối tượng không chấp hành, phóng xe bỏ chạy nên Tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe khiến xe của Thượng úy Phan Tấn Tài lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân trên đường Lò Gốm, phường 8, quận 6.

Thượng uý Phan Tấn Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đến 21h30 cùng ngày không qua khỏi.

Riêng đối tượng Võ, sau khi xảy ra sự việc đã bỏ trốn. Đến 21h40 cùng ngày, đối tượng đến Công an phường 11 để trình diện. Qua test nhanh, Võ dương tính với chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an quận 6 tạm giữ hình sự Hứa Hán Võ về hành vi chống người thi hành công vụ để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

