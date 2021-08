Trung uý công an trực chốt trên quốc lộ gặp nạn tử vong

Thứ Bảy, ngày 07/08/2021 09:35 AM (GMT+7)

Khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát, trung uý công an bị một chiếc xe tải lưu thông trên QL1A tông phải.

Người dân đến chia buồn với gia đình trung uý Chiến. Ảnh Nghệ An

Ngày 7/8, theo Công an tỉnh Nghệ An, tối 6/8, một cán bộ thuộc Đội An ninh Công an huyện Quỳnh Lưu đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, khoảng 20h cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát thuộc xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu, Nghệ An) trung úy Nguyễn Văn Chiến (SN 1995, xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu), là cán bộ Đội An ninh Công an huyện Quỳnh Lưu đã bị một chiếc xe tải lưu thông trên Quốc lộ 1A đâm phải. Mặc dù được đồng đội và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng, trung uý Chiến đã không qua khỏi.

Ngay trong đêm, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đại diện các phòng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ việc, đồng thời chia sẻ với nỗi mất mát của gia đình trung uý Chiến.

Trung uý Chiến là con trai duy nhất trong một gia đình có 4 anh em, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trung uý Chiến mới được điều động tăng cường xuống làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch thuộc xã Quỳnh Văn khoảng 1 tuần nay. Sau khi hay tin con trai gặp nạn, mẹ trung uý Chiến ngã quỵ.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh để khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

