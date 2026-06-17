Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được giao thêm nhiều quyền hạn mới

Theo quy định mới, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức, điều hành các hoạt động của cộng đồng dân cư. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố và tổ chức các cuộc họp định kỳ của cộng đồng theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thông qua các hội nghị này, người dân được trực tiếp bàn bạc, quyết định những vấn đề thuộc phạm vi Nhân dân quyết định, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung phải lấy ý kiến cộng đồng. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi việc thực hiện các quyết định đã được người dân thông qua, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả với chính quyền cấp xã.

Tăng cường vai trò kết nối giữa chính quyền và người dân

Nghị định nhấn mạnh vai trò cầu nối của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong việc truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương cũng như chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, tập hợp và phản ánh kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng đến chính quyền cấp xã. Những vấn đề phát sinh tại địa bàn cũng phải được báo cáo nhanh chóng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được trao thêm quyền mới.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tham gia hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, lực lượng này còn phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm bảo đảm an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nghị định cũng giao trách nhiệm cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong việc vận động người dân tham gia phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển cộng đồng dân cư bền vững.

Đẩy mạnh giám sát cộng đồng và chuyển đổi số ở cơ sở

Một điểm đáng chú ý của Nghị định là việc bổ sung nhiệm vụ khuyến khích, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, tiện ích số cũng như dịch vụ công trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được kỳ vọng sẽ trở thành những "hạt nhân" thúc đẩy người dân tiếp cận công nghệ, nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số.

Ngoài ra, đội ngũ này còn phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các tổ chức liên quan để tổ chức cho người dân tham gia giám sát các công trình, dự án, các khoản đóng góp của Nhân dân cũng như việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Về quyền hạn, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được đại diện cho cộng đồng dân cư trong các quan hệ liên quan đến hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, đây là người đại diện ký kết hợp đồng xây dựng các công trình do Nhân dân đóng góp kinh phí sau khi được hội nghị thôn, tổ dân phố thông qua.

Nghị định cũng cho phép Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được tham dự các cuộc họp của chính quyền cấp xã liên quan trực tiếp đến cộng đồng dân cư. Đồng thời, căn cứ quy định của địa phương, họ được lựa chọn người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố sau khi thống nhất với Bí thư Chi bộ và Trưởng ban Công tác Mặt trận để trình UBND cấp xã công nhận.