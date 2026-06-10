Làm Trưởng thôn mới phải biết công nghệ thông tin, phụ cấp hơn 7 triệu đồng

Tiêu chuẩn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP như sau:

Là công dân Việt Nam cư trú thường xuyên tại địa bàn xã, phường, đặc khu từ 21 tuổi trở lên, ưu tiên người trong độ tuổi lao động theo quy định; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu; có uy tín trong cộng đồng dân cư; được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nghị định 185 quy định Trưởng thôn có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã giao..

Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã giao; khuyến khích lựa chọn người có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; có khả năng lập kế hoạch, tổng hợp, thống kê, báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Không trong thời gian bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án, quyết định của tòa án.

Những tiêu chuẩn trên là cơ sở quan trọng để các địa phương lựa chọn, kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại quy định tại Nghị định 185.

Về việc quyết định mức phụ cấp cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Nghị định 185 quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cho người hoạt động không chuyên trách, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố dựa trên quỹ phụ cấp được khoán.

Do Hội đồng nhân dân là cơ quan có thẩm quyền quyết định nên mức phụ cấp của trưởng thôn hay tổ trưởng tổ dân phố sẽ có sự khác nhau tùy thuộc vào đặc thù các thôn, tổ dân phố và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương.

Đơn cử, mới đây HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội cũng quy định về quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, với thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn đặc biệt khó khăn được áp dụng quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở.

Về cơ cấu phụ cấp: Bí thư chi bộ: 2,8 lần mức lương cơ sở; trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố: 2,8 lần mức lương cơ sở; Trưởng Ban công tác Mặt trận: 2,4 lần mức lương cơ sở; phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố: 2 lần mức lương cơ sở/người, áp dụng đối với tối đa 2 người.

Nếu áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/7 là 2,53 triệu đồng thì tùy theo chức danh mà mức phụ cấp dao động từ 5,06 – 7,84 triệu đồng.