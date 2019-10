Trưởng Công an xã ở Nghệ An tử vong khi đi tắm biển Đà Nẵng

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 09:11 AM (GMT+7)

Trong lúc tắm biển ở Đà Nẵng, Trưởng công an xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không may bị chuột rút, dẫn đến đuối nước tử vong.

Tin ngắn Sự kiện:

Ảnh minh họa

Sáng 29/10, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Đình Hà – Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, một cán bộ của xã không may bị đuối nước tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng. Theo ông Hà, vụ việc xảy ra vào chiều hôm qua 28/10, trong lúc tắm biển ở Đà Nẵng, ông Nguyễn Sỹ T. – hiện là Trưởng công an xã Quỳnh Thạch không may bị chuột rút dẫn đến đuối nước tử vong trong chuyến du lịch cùng gia đình.

Ngay sau đó, UBND xã Quỳnh Thạch đã báo cáo cho UBND huyện Quỳnh Lưu về sự việc. Được biết, ông Nguyễn Sỹ T. giữ chức Trưởng Công an xã Quỳnh Thạch từ 2 năm nay.

“Thi thể anh T. sẽ được đưa về quê nhà, khoảng 15h chiều nay (29/10). Gia đình cùng bà con và chính quyền địa phương sẽ tiến hành mai táng anh ấy theo phong tục địa phương”, ông Hà cho biết thêm.