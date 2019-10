Người phụ nữ đuối nước do triều cường, bỏ lại mẹ già và con đang ăn học

Nạn nhân không may rơi xuống hồ Búng Xáng (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) tử vong trong lúc triều cường dâng cao có hoàn cảnh khó khăn. Công việc chính của người phụ này là làm tạp vụ ở Toà án quân sự Quân khu 9, để có tiền nuôi con ăn học cùng mẹ già ngoài 70 tuổi.

Bà Lê Thị Kim Thuý (51 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), nạn nhân không may rơi xuống hồ Búng Xáng thuộc phường An Khánh tử vong trong lúc triều cường dâng cao vào tối qua (1/10) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Sáng ngày 2/10, chúng tôi đến viếng gia đình nạn nhân, ngôi nhà cấp 4 chật hẹp, ọp ẹp nằm sâu trong con hẻm số 57, đường Điện Biên Phủ (thuộc khu vực 1, phường An Lạc), nơi đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Minh đứng cạnh quan tại mẹ.

Bà Lê Thị Kim Tâm (54 tuổi, chị ruột bà Thuý) kể lại sự việc: Khoảng 16 giờ ngày hôm qua (1/10), Thuý có hẹn với con trai là Võ Nhật Minh (20 tuổi) đi qua khu vực 3, phường An Khánh để thăm người quen. Cháu Minh một mình chạy xe máy qua, còn Thuý khi đi làm về thì chạy xe máy đến riêng.

Đến khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, hai mẹ con ra về và đi hai đường khác nhau. Thời điểm đó triều cường lên cao, cháu Minh chạy trước còn Thuý rẽ ra đường cặp bờ hồ Búng Xáng để chạy ra hẻm 51 (đường 3/2). Do trời tối, nước dâng cao và không quen đường nên lao xe xuống bờ hồ. Mặc dù được người dân gần đó phát hiện nhảy xuống cứu nhưng không kịp. Sau đó nhiều người đến phụ vớt chiếc xe máy lên, một người làm chung với Thuý phát hiện ra chiếc xe này nên gọi điện báo người thân.

Nói đến đây bà Tâm nghẹn lời: "Gia đình tôi có 5 chị em gái, Thuý là đứa thứ 4, cách đây khoảng 10 năm, không may chồng nó bị bệnh qua đời. Thuý làm tạp vụ ở Toà án quân sự Quân khu 9, để nuôi đứa con trai ăn học cùng với mẹ ruột năm nay ngoài 70 tuổi, cũng hay bệnh. Bây giờ nó mất đi bỏ lại đứa con trai đang tuổi ăn, tuổi học”.

Đứng cạnh quan tài mẹ, cháu Võ Nhật Minh (con trai bà Thuý) hiện là sinh viên năm hai ngành Nuôi trồng thuỷ sản của Trường Đại học Cần Thơ nói trong nước mắt: “Từ khi cha mất, mẹ con bươn chải vất vả lắm để có tiền nuôi con ăn học và chăm sóc cho bà ngoại. Một năm tiền học phí của con là 10 triệu đồng, do không muốn làm gánh nặng cho mẹ nên con đi dạy thể chất ở một số câu lạc bộ để trang trải thêm việc học. Bây giờ mẹ mất, sắp tới con cũng chưa biết tính thế nào”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Theo ghi nhận, sáng nay khu vực này đã được căng dây cảnh báo.

Sáng cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Thanh Sử - Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ thông tin: Đây là sự cố đáng tiếc và không ai mong muốn. Trước mắt chúng tôi xuống thăm viếng, đồng thời hỗ trợ cho gia đình với số tiền 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Như đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 1/10, bà Thúy điều khiển xe máy mang BKS 65B1- 011.67 di chuyển trên tuyến đường bờ kè hồ Búng Xáng đang thi công dang dở.

Thời điểm trên đúng lúc triều cường đang dâng cao, ngập sâu khoảng hơn nửa mét khiến bà Thúy không quan sát rõ đâu mà mặt đường nên đã điều khiển xe lên vỉa hè gần khu vực hồ đang thi công dang dở và không có lan can chắn. Lúc này, nước chảy xiết làm cho bà Thúy lạc tay lái và đâm thẳng xuống hồ.

Nhận được tin báo Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường trục vớt nạn nhân. Sau gần 1 giờ nỗ lực, lực lượng đã tìm được bà Thúy nhưng nạn nhân đã đuối nước tử vong.