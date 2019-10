Hai nữ sinh lớp 7 đuối nước thương tâm sau buổi đi lao động về

Theo số liệu công bố của cơ quan chức năng tại lễ phát động “Phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến đuối nước trẻ em, học sinh trong mùa mưa lũ” vừa diễn ra vào ngày 3/6/2019 cho thấy, số trẻ em Việt Nam thiệt mạng do đuối nước dù đã giảm nhưng vẫn ở mức rất cao, khoảng 2.000 trẻ em/năm. Con số đau lòng này cao gấp 10 lần so các nước phát triển, cao hơn 5 lần các nước ASEAN, đang gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng đuối nước, nhất là trong dịp nghỉ hè ở nước ta. Ông Đào Trọng An - Nguyên Cục phó Trẻ em cho rằng việc thiếu cộng tác viên trẻ em khiến cho nguy cơ trẻ em đối mặt với tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cao hơn. Đơn cử như việc tám học sinh đuối nước ở Hòa Bình vừa qua khiến nhiều người xót xa, ngoài những nguyên nhân khách quan ra, thì còn một nguyên nhân chủ quan mới được cơ quan chức năng phát hiện đó là ngay khúc sông nguy hiểm nhất thì bị mất biển cảnh báo cấm tắm.