Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về diễn biến điều tra vụ án kit test nhanh COVID-19 của Công ty Việt Á

Thứ Sáu, ngày 28/01/2022 19:52 PM (GMT+7)

Theo trung tướng Tô Ân Xô, cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp, trao đổi thông tin với 3 đoàn kiểm tra để xử lý các vấn đề liên quan đến vụ kit test nhanh COVID-19 của Công ty Việt Á.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 20:42 28/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +14.892 2.211.243 37.397 141 1 Hà Nội +2.885 123.262 460 23 2 TP.HCM +153 513.412 20.194 9 3 Bắc Ninh +1.013 23.926 45 0 4 Đà Nẵng +886 29.883 109 3 5 Hải Phòng +635 28.905 43 0 6 Quảng Nam +617 13.623 21 0 7 Thanh Hóa +582 19.283 14 3 8 Nam Định +518 9.797 11 1 9 Phú Thọ +454 7.627 9 0 10 Hòa Bình +427 7.635 23 5 11 Bình Định +424 31.480 119 5 12 Hưng Yên +374 17.114 2 0 13 Vĩnh Phúc +369 9.937 8 0 14 Bắc Giang +357 14.370 18 0 15 Quảng Ninh +343 12.051 7 0 16 Hải Dương +341 10.449 15 1 17 Quảng Ngãi +341 14.347 34 0 18 Nghệ An +266 13.228 37 0 19 Bình Phước +239 45.431 152 1 20 Thừa Thiên Huế +223 20.913 127 1 21 Lâm Đồng +206 15.689 51 0 22 Lào Cai +169 3.087 2 0 23 Thái Bình +169 6.728 0 0 24 Hà Nam +159 5.306 2 0 25 Sơn La +153 3.952 0 0 26 Lạng Sơn +151 4.222 12 0 27 Cà Mau +145 55.432 278 1 28 Khánh Hòa +129 61.279 278 0 29 Tây Ninh +126 87.595 816 2 30 Hà Giang +125 11.781 27 2 31 Thái Nguyên +124 7.216 5 0 32 Quảng Bình +115 6.008 7 0 33 Quảng Trị +112 4.405 6 1 34 Bến Tre +110 37.344 368 4 35 Đắk Nông +103 8.116 21 0 36 Vĩnh Long +101 53.176 688 9 37 Ninh Bình +92 3.540 13 1 38 Yên Bái +92 2.592 1 1 39 Điện Biên +82 2.246 1 0 40 Kiên Giang +78 33.011 766 0 41 Kon Tum +70 2.467 0 0 42 Gia Lai +63 9.901 28 0 43 Bình Thuận +63 29.348 382 8 44 Bà Rịa - Vũng Tàu +59 31.179 381 16 45 Đồng Tháp +55 47.226 941 5 46 Tuyên Quang +55 3.253 1 1 47 Trà Vinh +50 37.763 222 4 48 Cao Bằng +49 1.718 2 0 49 Phú Yên +48 9.910 54 1 50 Bình Dương +47 292.632 3.371 2 51 Bạc Liêu +44 35.090 355 4 52 Bắc Kạn +41 947 3 0 53 Long An +40 41.556 976 1 54 Hậu Giang +38 15.806 168 2 55 Ninh Thuận +32 6.892 55 0 56 Cần Thơ +30 44.396 861 7 57 Sóc Trăng +29 32.400 551 6 58 Lai Châu +27 1.034 0 0 59 An Giang +25 35.112 1.289 0 60 Đồng Nai +21 99.779 1.677 7 61 Tiền Giang +17 34.921 1.209 4 62 Đắk Lắk +1 15.935 75 0 63 Hà Tĩnh 0 2.580 6 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 28/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 180.366.266 Số mũi tiêm hôm qua 772.596

Chiều 28/1, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, vụ kit test nhanh COVID-19 của Công ty Việt Á cơ quan điều tra của Bộ Công an đang rất tích cực triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại cuộc họp

Theo Trung tướng Xô, kết quả hiện đang từng bước làm rõ bản chất của vụ việc và đã có chi tiết mới, cụ thể hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp, trao đổi thông tin với 3 đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương và Cục kiểm tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý các vấn đề liên quan. Trong đó có thu thập hồ sơ, tài liệu và xác định các sai phạm… Vụ việc này liên quan đến rất nhiều các cá nhân.

Chánh văn phòng Bộ Công an cho rằng, về kết quả thu hồi tài sản, ngoài thông tin trước đó đã nêu, tại họp báo hôm nay thông tin cụ thể thêm đó là, cơ quan điều tra đã thu giữ kê biên phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản và tài khoản giá trị là 1.220 tỷ đồng. Trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt và giá trị bất động sản vào khoảng 840 tỷ đồng và đang rất tích cực điều tra.

Sản phẩm kít xét nghiệm của Công ty Việt Á

Bên canh đó, Trung tướng Xô cũng thông tin thêm, cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh kiểm tra của Bộ Công an đang tích cực tiến hành các công tác nghiệp vụ để làm rõ một số hành vi trục lợi liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh này. Các cơ quan điều tra của Bộ Công an sẽ làm xuyên Tết và sẽ thông tin sớm đến báo chí (có những vụ án có hành vi trục lợi trong suốt quá trình xảy ra dịch bệnh và sẽ thông tin thêm về vấn đề này, có thể ngay trong dịp Tết tới đây).

