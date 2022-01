Vụ nâng giá kit test Việt Á: Thêm 1 giám đốc CDC bị bắt

Cơ quan công an xác định ông Tuấn đã nhận tiền hoa hồng từ Phan Thị Khánh Vân.

Ngày 21/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc CDC Bắc Giang

Quá trình điều tra vụ án, C03 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 bị can gồm Lâm Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Bắc Giang; Phan Huy Văn - Giám đốc Công ty Phan Anh có trụ sở tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Phan Thị Khánh Vân, chị ruột của Phan Huy Văn.

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra xác định ông Tuấn đã có hành vi thông đồng cấu kết với Phan Huy Văn, Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan vi phạm quy định của Luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất, trị giá hơn 148 tỷ đồng. Hai bị can Văn và Vân nhận trên 44 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng từ Công ty Việt Á. Vân đã chi một phần tiền cho Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Bắc Giang.

Phan Huy Văn và chị gái Phan Thị Khánh Vân

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng, làm rõ bản chất vụ án, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật; rà soát, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

