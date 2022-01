Nhiều tỉnh, thành mua qua trung gian kit xét nghiệm của Việt Á

Liên quan đến việc nhiều tỉnh, thành tuyên bố không mua kit xét nghiệm của Việt Á nhưng sản phẩm của công ty này lại có mặt trong danh sách vật tư y tế mua sắm, sử dụng chống dịch dư luận đặt câu hỏi, Việt Á dùng chiêu thức nào để cung cấp kit xét nghiệm rộng khắp?

Như đã thông tin, ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt giam Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn cùng đồng phạm liên quan đến vụ kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á). Dù công bố không ký hợp đồng trực tiếp với Việt Á nhưng trong hai năm 2020, 2021, CDC Bắc Giang thực hiện nhiều hợp đồng mua kit xét nghiệm do Cty Việt Á sản xuất thông qua đơn vị thứ 3 là Cty Phan Anh (có trụ sở tại thành phố Bắc Giang).

Quyết định lựa chọn kit xét nghiệm của Việt Á thông qua đơn vị thứ 3 tại một số tỉnh, thành

Ngoài CDC Bắc Giang, nhiều tỉnh mua kit xét nghiệm của Việt Á thông qua Cty thứ 3 như Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Khánh Hòa...

Tại Bắc Ninh, trong tháng 5 và 6/2021, CDC tỉnh này 3 lần mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 của Cty Việt Á. Hai đơn vị cùng trúng thầu cung cấp kit xét nghiệm của Việt Á cho ba gói thầu này là Cty TNHH thiết bị An Việt và Cty cổ phần thiết bị y tế Thành An với tổng giá trị của 3 gói thầu khoảng 18 tỷ đồng. Ngày 28/5, CDC tỉnh Bắc Ninh lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm SARS-CoV-2 thuộc dự án mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động phòng chống dịch chủ động, dịch COVID-19 năm 2021 (đợt 3). Trong gói này, Cty TNHH thiết bị An Việt trúng thầu bộ sinh phẩm Realtime RT- PCR phát hiện SARS-CoV-2 của hãng Việt Á, số lượng 7.500 kit, với tổng giá trị 3,525 tỷ đồng. Cty cổ phần thiết bị y tế Thành An cũng trúng thầu bộ sinh phẩm Realtime RT- PCR phát hiện SARS-CoV-2 của hãng Việt Á, số lượng 7.500 kit, với tổng giá trị 3,525 tỷ đồng.

Cuối tháng 12/2021, CDC Quảng Trị thông báo công khai trên báo chí: Trong 2 năm 2020 và 2021, cơ quan này đã mua 21 gói thầu kit xét nghiệm COVID-19 do Cty Việt Á sản xuất thông qua một doanh nghiệp ở Huế trị giá hơn 30 tỷ đồng. Tài liệu Tiền Phong có được cho thấy, riêng trong năm 2021, CDC Quảng Trị có ít nhất hai hợp đồng mua hàng của Việt Á qua Cty cổ phần Thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế vào ngày 24/3 và 15/5 với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, sáng 21/12/2021, ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC thông tin, đơn vị này có mua kit xét nghiệm của Cty Việt Á thông qua Cty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên - Huế nêu trên. Hiện chưa có thông tin chi tiết về số lượng, chi phí cũng như có sai phạm khi mua hay không nhưng trả lời Tiền Phong hôm 21/12/2021, ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế còn cho biết, hồ sơ, quy trình mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 đều được các đơn vị thực hiện một cách minh bạch, công khai, bảo đảm quy định pháp luật.

Theo báo cáo của CDC thành phố Cần Thơ, trong năm 2020, đơn vị này đã mua sắm 1 gói thầu phục vụ công tác phòng chống dịch thông qua Cty TNHH Khoa học Hợp Nhất (Cty Hợp Nhất) với 6.000 kit của Việt Á trị giá hơn 3 tỷ đồng. Năm 2021, CDC Cần Thơ 3 gói thầu cũng thông qua Cty Hợp Nhất gồm 69.280 kit của Việt Á trị giá hơn 31,8 tỷ đồng. Trong đó, đã thanh toán hơn 17,3 tỷ đồng, số còn lại chưa thanh toán.

Chiều 24/1, trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong, ông Đinh Văn Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, cho biết đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh thanh tra, rà soát việc mua kit xét nghiệm của Cty Việt Á. “Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh giao thanh tra đơn vị này rà soát, thanh tra việc mua kit xét nghiệm của Cty Việt Á trong năm 2020 và 2021. Qua báo cáo sơ bộ của Sở Y tế tỉnh, hiện các đơn vị trong tỉnh đã chi hơn 26 tỷ đồng để mua kit xét nghiệm Cty Việt Á”, ông Thiệu cho hay.

Tại Hà Tĩnh lại xuất hiện hình thức liên danh giữa Việt Á với nhiều Cty khác để bán kit xét nghiệm Việt Á. Cụ thể, tài liệu Tiền Phong có được, ngày 25/5/2021, liên danh nhà thầu Việt Á - Vật tư y tế Việt Nam- Thiên Phúc do Cty Việt Á đứng đầu cũng trúng gói thầu: Mua sắm test nhanh, sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 tại CDC Hà Tĩnh. Tổng giá trị gói thầu là 5,98 tỷ đồng. Cty TNHH Việt Nam Thiên Mỹ là đơn vị thẩm định kết quả đấu thầu.

Theo báo cáo của Sở Y tế Khánh Hoà, trong năm 2020 và 2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa) và đơn vị liên quan đã mua hơn 63.000 kit xét nghiệm do Cty Việt Á sản xuất với số tiền hơn 26 tỷ đồng. Cụ thể, trong năm 2020 đã mua 4.700 kit xét nghiệm với số tiền 2,392 tỷ đồng; năm 2021 mua 58.580 kit xét nghiệm với số tiền 23,823 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV, CDC Khánh Hòa không thực hiện việc mua sắm trực tiếp từ Cty Việt Á mà thông qua Cty TNHH Khoa học Hợp Nhất bằng hình thức đấu thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh. Việc mua sắm này được chia thành nhiều đợt, với nhiều mức giá khác nhau từ 367.500 đến 509.250 đồng/kit. Đáng chú ý, tháng 7/2021, CDC Khánh Hòa không thực hiện đấu thầu qua mạng mà sử dụng hình thức chào hàng cạnh tranh để mua kit xét nghiệm Cty Việt Á với giá 470.000 đồng/kit. Còn Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã trực tiếp mua kit xét nghiệm từ Cty Việt Á với mức giá lên đến 525.000 đồng/kit.

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc CDC Khánh Hoà, khẳng định đã thực hiện việc mua sắm kit xét nghiệm đúng quy định, công khai, minh bạch và không có việc nhận, chi quà tặng từ các đơn vị trúng thầu.

