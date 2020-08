Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng nhưng không cung cấp lưu lượng xả

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 17:30 PM (GMT+7)

Việc thủy điện Trung Quốc xả lũ nhưng không cung cấp lưu lượng xả khiến việc nắm bắt và dự báo để ứng phó của cơ quan chức năng Việt Nam gặp khó khăn.

Thủy điện Trung Quốc xả lũ khiến mực nước tại một số sông ở Việt Nam có biến động. Ảnh minh họa.

Ngày 21/8, ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, việc thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) thông báo xả lũ xuống phía sông Hồng nhưng không cung cấp lưu lượng xả; bên cạnh đó, các thông tin xả lũ trên các lưu vực sông khác những ngày tới cũng không được cung cấp đã gây khó khăn cho công tác dự báo.

Tuy nhiên, để chủ động trong dự báo thủy văn, phía Trung tâm đã vận dụng linh hoạt việc ước lượng lượng mưa từ số liệu vệ tinh (có nhiều sai số nhưng đây là cách duy nhất để xác định lượng mưa tại khu vực không có số liệu đo thực tế trên lãnh thổ quốc gia khác) kết hợp với phân tích dữ liệu gia tăng lưu lượng trạm thượng nguồn để tính toán nhận định lũ trên lưu vực sông Thao (Lào Cai).

“Kết quả tính toán cho thấy, lũ ở khu vực Lào Cai tăng lên không quá lớn trong 12 giờ qua. Ước tính lũ tăng 0,9m/12 giờ”, ông Long cho hay.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết thêm, vào lúc 7h sáng nay (21/8), lưu lượng tại trạm Mạn Hảo (Trung Quốc), hạ lưu thủy điện Mã Đổ Sơn (cách biên giới Việt Nam khoảng 60-80km) đã giảm nhanh khoảng 600m3/s trong 12 giờ qua.

Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Tại Lào Cai, đầu nguồn sông Thao (dòng chính của sông Hồng chảy vào Việt Nam tại Lào Cai) vừa trải qua một đợt lũ với mực nước đỉnh lũ đạt 82,58m, trên báo động (BĐ) 2: 0,58m vào 17h ngày 18/8, sau đó xuống dần dưới BĐ1 vào trưa 20/8.

Sau khi thủy điện Mã Đổ Sơn Trung Quốc xả lũ (ngày 20/8), mực nước tại Lào Cai đã lên lại và đạt mức 80,55m vào sáng 21/8, trên BĐ1: 0,55m; sau đó xuống mức 79,69m vào 13h chiều 21/8, dưới BĐ1: 0,31m. Dự báo trong 12h tới, mực nước sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống nhanh, tại Yên Bái sẽ lên lại và đạt mức BĐ2 (31m).

Ngoài ra, trên thượng nguồn sông Đà phía Trung Quốc, lưu lượng tại trạm Thổ Khả Hà đang giảm nhanh (700 m3/s) trong 24 giờ qua. Lưu lượng đến hồ Lai Châu trên sông Đà tiếp tục giảm và ở mức 3.200 m3/s.

Theo dự báo từ chiều nay đến ngày mai (22/8) ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (phổ biến 40-80mm/24h, riêng Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có nơi trên 100mm/24h). Do có mưa lớn, mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng lên mức BĐ2; thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức BĐ1 - BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang; ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Lào Cai, Yên Bái.

