Miền Bắc liên tiếp hứng mưa lớn, thủy điện Lai Châu mở 5 cửa xả lũ

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 15:13 PM (GMT+7)

Mưa lớn liên tiếp trút xuống các tỉnh miền núi phía Bắc gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, thủy điện Lai Châu phải mở 5 cửa xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập.

Thủy điện mở cửa xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ. (Ảnh minh họa: Việt Linh)

Suốt từ ngày 16/8 đến nay (19/8), các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Mưa lớn liên tục trút xuống đã khiến nhiều nơi bị ngập lụt nặng, lũ quét, sạt lở đất diễn ra gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến sáng 19/8, mưa lũ, sạt lở đất đã khiến 6 người chết (Vĩnh Phúc 2 người, Lào Cai 1 người, Sơn La 1 người, Lai Châu 1 người, Thái Nguyên 1 người).

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến 334 nhà dân bị hư hỏng, hoặc phải di dời khẩn cấp; hơn 556ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; gần 100 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều tuyến đường tỉnh, liên xã bị sạt lở với tổng chiều dài 1.960m, khoảng 65.100m3 đất đá sạt lở…

Đặc biệt, mưa lớn đã khiến hồ chứa thủy điện Lai Châu phải xả 5 cửa xả mặt từ 15h ngày 18/8. Lúc 9h sáng 19/8, mực nước hồ đang ở 294,82m; lưu lượng xả 4.869m3/s, trong đó lưu lượng chạy máy là 1.574 m3/s, lưu lượng xả tràn là 3.295 m3/s.

Đối với các hồ chứa thuỷ điện lớn khác tại phía Bắc (Hoà Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà), căn cứ kết quả tính toán, các đơn vị tư vấn dự kiến giữ nguyên hiện trạng vận hành đến 13h chiều 19/8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ ngày 20 đến 22/8, ở khu vực Đông Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to (phổ biến 100 - 200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt); khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa rất to (phổ biến 150 - 250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 50 - 100mm/đợt).

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ phức tạp tại miền Bắc, ông Trần Quang Hoài - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu, các tỉnh miền núi phía Bắc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất, khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn; tổ chức thường trực đến thôn 24/24h để theo dõi, cảnh báo, xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Cử người canh gác, cắm biển cảnh báo hoặc rào chắn các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông để đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa; xác định những vị trí có thể xảy ra ngập úng cục bộ khu đô thị, sản xuất nông nghiệp và thông báo đến người dân. Tổ chức khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

