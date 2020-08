Thủy điện Trung Quốc thông báo buộc phải xả lũ, nước sông Hồng đang lên cao

Thứ Năm, ngày 20/08/2020 12:04 PM (GMT+7)

Nhà máy thủy điện tại Trung Quốc buộc phải xả lũ do ảnh hưởng của bão và mưa lớn kéo dài, điều này khiến lũ tại sông Hồng phía Việt Nam khả năng lên cao trở lại.

Thủy điện Trung Quốc xả lũ tác động đến mực nước sông Hồng tại Việt Nam. Ảnh minh họa TPO.

Sáng 20/8, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai nhận được Thư liên hệ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thông báo về việc xả lũ trên sông Hồng.

Cụ thể, do ảnh hưởng của bão và mưa lớn phía thượng nguồn sông Nguyên Giang phía Trung Quốc (sông Hồng phía Việt Nam) kéo dài, lượng nước lớn đổ về hồ thuỷ điện Mã Đổ Sơn lớn. Để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy Thuỷ điện phía Trung Quốc buộc phải xả lũ.

Thời gian xả lũ bắt đầu lúc 9h và kéo dài đến 17h ngày 20/8 (giờ Việt Nam).

Theo ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, hiện lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai vẫn ở mức cao. Lúc 7 giờ sáng 20/8, Trạm Thuỷ văn Lào Cai quan trắc được mực nước ở mức 80,20 m (cao trên báo động 1 là 0,2m).

“Dự kiến, khoảng 20h ngày 20/8, lũ trên sông Hồng sẽ lên trở lại. Đỉnh lũ cao nhất chưa thể dự báo được vì còn phụ thuộc vào lưu lượng xả lũ.

Do đó, để giảm thiểu mọi thiệt hại do lũ gây ra, người dân sinh sống hai bên ven sông Hồng ở thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng và Bảo Yên cần theo dõi sát diễn biến lũ trên sông để có biện pháp phòng, tránh kịp thời; liên tục cập nhật thông tin về mực nước lũ, đỉnh lũ ở các bản tin cảnh báo tiếp theo được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng”, ông Hải cho hay.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ngày 20/8, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ nay đến ngày 22/8, ở khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to và dông (phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h).

Từ chiều nay đến ngày 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h); các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo, tính đến sáng 20/8, mưa lũ, sạt lở đất đã khiến 7 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương. Bên cạnh đó, mưa lũ cũng khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc di dời khẩn cấp; hơn 2.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; gần 1.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; một số tuyến đường tỉnh, liên xã bị sạt lở đất đá với tổng khối lượng khoảng 67.458 m3. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 45,3 tỷ đồng.

