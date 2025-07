Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp với cơ quan Viện kiểm sát khu vực khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến hai thiếu nữ tử vong bên vệ đường, đoạn Km 14+600 tỉnh lộ 665 (đoạn qua làng Nớt, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, lực lượng Công an xã Ia Boòng nhận được thông báo của người dân về phát hiện hai thiếu nữ là R.L.N. (17 tuổi) và K.P. (13 tuổi, cùng trú tại làng Xom Pốt, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) tử vong ở vệ đường, đoạn Km 14+600. Bêncạnh hai thi thể có chiếc xe máy cũng ngã bên hành lang tỉnh lộ 665. Ngay sau đó, Công an xã Ia Boòng cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Tổ điều tra khu vực 4, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng liên quan đã có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ.

Qua thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ban đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc do tai nạn giao thông vào đêm 2/7, thời tiết mưa to nên không có người phát hiện.

Hiện cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ia Pia đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình, đồng thời hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng/nạn nhân; vận động các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ cả hai gia đình của nạn nhân thuộc hộ nghèo.