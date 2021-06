Trưa 20/6, thêm 130 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 13:04 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa thông tin về 130 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó TP.HCM có 34 ca, Đà Nẵng có 18 ca.

Trưa nay (20/6), Việt Nam có 139 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân có mã số từ 12979-13117, trong đó 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4 ca), Thái Bình (2 ca), Kiên Giang (2 ca), Bình Dương (1 ca).

130 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (53 ca), TP.HCM (34 ca), Đà Nẵng (18 ca), Bình Dương (13 ca), Bắc Ninh (9 ca), Hà Tĩnh (1 ca), Quảng Nam (1 ca); An Giang (1 ca), trong đó 127 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Trước đó, sáng nay, Bộ Y tế công bố 76 ca ghi nhận trong nước. Như vậy, từ sáng đến trưa nay, Bộ Y tế đã ghi nhận 206 ca mắc COVID-19 trong nước.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 11.419 ca ghi nhận trong nước và 1.698 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 9.849 ca, trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hôm nay, có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Chi tiết 130 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước trưa 20/5:

Bắc Giang: 53 ca

53 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp.

TP.HCM: 34 ca

Trong số 34 ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh có 28 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ.

Đà Nẵng: 18 ca

Trong số 18 ca ghi nhận tại TP. Đà Nẵng có 5 ca là F1, đã được cách ly, 13 ca trong khu vực phong tỏa.

Bình Dương: 13 ca

Trong số 13 ca ghi nhận tại tỉnh Bình Dương có 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 7 ca liên quan đến Công ty House Ware, 1 ca liên quan đến Công ty gốm Hiền Hòa Anh.

Bắc Ninh: 9 ca

Trong số 9 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh có 7 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm.

Hà Tĩnh: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh là nam, 3 tuổi, địa chỉ tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; là F1, đã được cách ly.

Quảng Nam: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam là nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là F1, đã được cách ly.

An Giang: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh An Giang là nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang; là F1, đã được cách ly.

Hiện tại, TP.HCM đang trở thành "điểm nóng” của dịch COVID-19 của cả nước với số ca mắc tăng nhanh và diễn biến dịch phức tạp.

Tại Đà Nẵng, sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng các hoạt động tắm biển, quán ăn, nhà hàng phục vụ tại chỗ, bắt đầu từ 12h hôm nay (20/6).

Về điều trị, đến nay, Việt Nam có 64 ca tử vong do liên quan đến COVID-19. Số ca điều trị khỏi là 5.054 ca.

Nguồn: http://danviet.vn/trua-20-6-them-130-ca-mac-covid-19-ghi-nhan-trong-nuoc-5020212061352449.htm