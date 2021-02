Trần tình của người mẹ bạo hành con gái 12 tuổi ở Hà Nội

Người mẹ bị con gái 12 ở Hà Nội tố bạo hành đến bầm tím người lần đầu lên tiếng chia sẻ về sự việc.

Ngôi nhà của người mẹ bạo hành con gái.

Không biết chuyện con gái bị xâm hại

Liên quan tới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Đông (Hà Nội) tố mẹ đẻ bạo hành, bạn trai của mẹ xâm hại, ngày 21/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội hành hạ con. Huyền được tại ngoại, cấm khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Nạn nhân trong vụ án này là cháu N.H.B (12 tuổi), con gái của Huyền.

Trước sự việc trên, chiều cùng ngày, PV đã tìm về khu Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông nơi Hoàng Thị Thu Huyền sinh sống để tìm hiểu rõ về sự việc.

Trong ngôi nhà khoảng 15m2 ở khu Cầu Đơ 4, Huyền đang chăm sóc con trai mới sinh được khoảng 13 ngày. Huyền cùng 2 con nhỏ vừa mới trở về từ cơ quan Công an quận Hà Đông do liên quan đến sự việc của con gái. Sau khi đưa con vào nhà, do thiếu sữa mẹ cháu bé liên tục quấy khóc. Lúc này, Huyền phải nhờ người bạn đi mua bỉm và sữa giúp.

Huyền cùng 2 con vừa ở cơ quan công an về nhà.

Vừa ẵm con, Huyền vừa khóc kể lại câu chuyện với PV, Huyền nói giờ mọi hành vi sai trái của cô ta đã có pháp luật. Tuy nhiên, người mẹ này mong muốn mọi người biết rằng, việc con gái Huyền bị Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1990, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông) ép quan hệ tình dục Huyền không hề hay biết.

Theo lời của Huyền, khi nghe tin con bị xâm hại, là một người làm mẹ bản thân cũng đau đớn, xót xa lắm. Bởi Huyền là người nuôi dưỡng, chăm sóc cháu B. suốt 12 năm qua. Thông tin cho rằng Huyền bao che, thông đồng với Tùng để xâm hại con gái là không đúng.

Chia sẻ với PV, Huyền cho biết, cô có 5 người con cùng mẹ khác cha. Trong đó, cháu lớn đang ở với chồng đầu còn 4 người con còn lại Huyền đang nuôi, bé trai thứ 5 mới được 13 ngày tuổi. Cuộc sống của 5 mẹ con gặp vô vàn khó khăn, một mình Huyền vừa đi làm vừa chăm các con. Huyền cũng nhận được sự quan tâm, trợ giúp rất lớn của người thân trong gia đình, đặc biệt là những người anh con nhà bác họ.

Cách đây khoảng 3 năm Huyền quen biết với Phạm Thanh Tùng. Sau đó, mỗi lần đi làm xa hoặc không về kịp để cho các con ăn uống, Huyền lại nhờ Tùng đến cho ăn, chăm sóc hộ. Chính vì thế, Tùng thường đến nhà Huyền chơi. Gần đây, mỗi lần Tùng đến nhà, Huyền cũng không thấy biểu hiện gì lạ.

Huyền cho biết, mấy ngày hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ rất nhiều, không ăn không ngủ được. Nói về việc bạo hành con gái, Huyền thừa nhận việc đánh con nhưng không đánh con đến mức bầm tím như trong ảnh mà báo chí và mạng xã hội Facebook chia sẻ.

Huyền khóc kể lại sự việc với PV.

Trần tình của người mẹ về việc bạo hành con

Huyền cho rằng, mục đích cô ta đánh con là để răn đe, dậy bảo cho con hiểu hành động nghỉ học và nói dối gia đình là sai chứ không phải tra tấn con gái như nhiều lời đồn đoán.

Huyền tâm sự, vào khoảng tháng 1/2021 cháu B. có kêu đau vùng kín, ra dịch màu vàng và bảo mẹ cho đi khám. Sau đó, Huyền kể về những biểu hiện lạ tại vùng kín của con gái cho bạn bè nghe thì mọi người khuyên nên đưa đến bệnh viện phụ sản để thăm khám mới biết chính xác bệnh.

Đến ngày 18/1, sau khi mượn được 1 triệu đồng, Huyền đưa con đến bệnh viện và vào khoa phụ sản để thăm khám. Khi đến gặp bác sỹ, người mẹ này bảo con gái bị đau vùng kín, có chảy dịch. Tuy nhiên, khi lên đến bàn khám cháu B. lại bảo với bác sỹ chỉ bị đau bụng và đi vệ sinh xong thì hết đau.

Con gái của Huyền thâm tím khắp người.

"Con nói với bác sĩ không đúng như nói với tôi ở nhà. Lúc đấy, các bác sĩ nhìn tôi với con mắt như kiểu tôi bị bệnh tâm thần khi con chỉ đau bụng, đi vệ sinh là hết lại đưa con vào khám phụ khoa. Dù rất tức giận nhưng tôi không nói gì và đưa con đi về”, Huyền kể.

Khi về nhà, Huyền có hỏi con lý do tại sao khi ở nhà cháu B. nói với mẹ đau ở vùng kín nhưng khi đến viện lại bảo đau bụng nhưng cháu B. chỉ im lặng.

Trước đó 1 ngày, vào ngày 17/1, Huyền phát hiện cháu B. thường bỏ học hay đi học về nhà không đúng giờ.

“Con tôi học đến lớp 6 nhưng bảng cửu chương không thuộc, hết 1 học kỳ có 13 môn học cháu không chép bài trên lớp, về nhà không học bài, sách vở vẫn trắng trơn. Con lại bị 1 môn 0,25 điểm, cô giáo yêu cầu về xin chữ ký và đánh giá của phụ huynh nhưng con không kể cho mẹ”, Huyền nói.

Do nhiều thứ bực tức dồn dập nên vào các ngày 17, 18 và 19/1, Huyền đã có hành vi đánh con gái. Huyền lý giải nếu không dạy con gái thì cô ta sẽ bị mọi người nói nên Huyền mới đánh con để răn đe, dạy bảo.

Dù mới sinh con nhưng Huyền đã phải ra ngoài giặt quần áo.

Theo lời của Huyền, đến ngày 20/1, cháu B. sau khi đi học có quay trở về nhà lấy đồng hồ. Tuy nhiên, sau đó B. lại nói dối mẹ rằng không về nhà. Lúc này, Huyền tra hỏi thì biết con nhiều lần bỏ học nên tiếp tục đánh con gái.

“Cháu nói đây là lần thứ 5 cháu nghỉ học và bỏ tiết như thế nên tôi mới đánh con, ngoài ra không còn lý do nào khác. Còn những lần trước đó tôi đánh con vì con mắc lỗi hoặc nói dối tôi mới đánh”, Huyền kể.

Huyền nói, cô ta chỉ bắt con gái nằm sấp xuống giường rồi đánh chứ không phải dùng băng dính quấn người cháu lại.

“Lúc đấy điên rồi mở cửa ra ở ngoài đường có que, dây gì mà vớ được là tôi đánh như một thói quen. Mỗi lần đánh tôi cũng chỉ vụt con vài cái thôi không đến mức độ bầm tím được”, Huyền phân trần.

Ngoài ra, Huyền cũng cho biết thêm, cô ta không đồng ý ai đưa các con cô vào trung tâm bảo trợ xã hội. Hiện tại, Huyền vừa mới sinh con nhưng một mình phải tự nấu cơm, giặt quần áo.

