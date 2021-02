Bé gái 12 tuổi tố bị mẹ đẻ bạo hành, người tình của mẹ xâm hại: Bố cháu bé nói gì?

Thứ Sáu, ngày 19/02/2021 20:13 PM (GMT+7)

Bố của bé gái 12 tuổi ở Hà Nội nghi bị mẹ đẻ bạo hành, người tình của mẹ xâm hại lên tiếng.

Anh T. chia sẻ với PV về sự việc.

Ngày 19/2, chia sẻ với PV, anh N.T.T. (SN 1984, ở quận Hà Đông, Hà Nội), bố của cháu N.H.B. (12 tuổi) nghi bị mẹ bạo hành cho biết, vào ngày 20/1 anh nhận được tin con gái bị mẹ bạo hành thâm tím khắp cơ thể.

Sau đó, anh T. cùng với người thân của cháu B. đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương về sự việc.

Theo lời anh T., cách đây khoảng 16 năm anh nên duyên vợ chồng với chị H. (mẹ cháu B.). Sau đó, vợ chồng anh có 2 người con gái. Tuy nhiên, đến năm 2009 vợ chồng ly hôn, con gái lớn (hiện tại 15 tuổi) sống cùng anh còn cháu B. ở với mẹ. Sau khi ly hôn, B. thi thoảng vẫn đến chơi cùng bố và không có biểu hiện gì lạ.

Đến ngày 20/1, anh T. nhận tin từ bác và dì của cháu thông báo bé bị mẹ bạo hành bầm tím anh mới biết cháu bị đánh. Sau đó, mọi người làm các thủ tục để trình báo chính quyền địa phương.

Cháu B. bị bạo hành bầm tím người.

Theo anh T., lúc đầu anh chỉ nghĩ là mẹ cháu đánh bình thường do cháu lười học, mải chơi. Vì tính của mẹ cháu bé hay đánh các con khi có gì bức xúc, ngày xưa chưa có cháu B., thì đứa lớn thường xuyên phải chịu roi. Trong quá trình làm việc cùng công an, cháu B. kể vào tháng 1/2021 bị mẹ đẻ trói tay, chân rồi dùng roi, que vụt nhiều lần vào cơ thể. Mặc dù cháu van xin mẹ bỏ qua nhưng không được.

Anh T. cũng cho biết thêm, cháu B. có kể với gia đình và công an là bị mẹ đánh còn cụ thể là đánh như thế nào thì chờ cơ quan công an vì anh không chứng kiến. Về việc bị xâm hại, cháu B. kể bị từ tháng 5/2020 - 1/2021 thì mọi người phát hiện. Tuy nhiên, thông tin cháu B. bị xâm hại giờ chưa rõ ràng, không biết cháu có bị xâm hại hay không, cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ. Hiện gia đình anh đang chờ kết luận từ phía cơ quan công an.

Anh T. cho hay, khi xem lại hình ảnh có những vết thương trên cơ thể con khiến anh rất đau xót nhưng không thể làm gì để có thể giúp bé B. bởi hiện tại anh cũng đã có gia đình và con cái.

"Tôi rất muốn đón cháu về nuôi nhưng hiện tại tôi cũng có gia đình riêng và đang nuôi cháu lớn, gia đình bên ngoại không chăm sóc được chắc cháu phải vào trung tâm bảo trợ xã hội. Để con vào trung tâm bảo trợ tôi cũng rất buồn, xót nhưng bản thân có nhiều điều khó nói...", anh T. buồn bã nói.

Cháu B. chia sẻ lại sự việc và xác nhận hình ảnh bị đánh đến bầm tím người.

Anh N.X.T. (bác ruột cháu B.) cho biết, mẹ của cháu B. có 5 người con cùng mẹ khác cha, cháu B. và 3 cháu khác ở với mẹ, còn con đầu ở với bố. Hiện, anh T. đang tạm thời chăm sóc cháu B. và một em của B. sau khi hay tin B. bị mẹ bạo hành.

“Về lâu dài gia đình sẽ xin cho các cháu vào trại trẻ mồ côi. Giờ tôi chỉ chăm sóc tạm. Khi được vào trại trẻ mồ côi, các cháu sẽ được đi học, nuôi dạy tử tế. Từ lúc đón các cháu về đây mẹ cháu không có ý kiến gì”, anh T. kể.

Công an quận Hà Đông, (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ đơn trình báo việc bé gái N.H.B (12 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) bị người tình của mẹ xâm hại và bị mẹ bạo hành.

Theo vị lãnh đạo này, đơn vị đã báo cáo với các cấp và phối hợp với viện kiểm sát để làm rõ sự việc.

“Chúng tôi sẽ bảo vê quyền lợi của cháu bé, không bao che cho sai phạm”, lãnh đạo Công an quận Hà Đông nói.

