Trần tình của người chồng chạy xe máy từ Bình Dương về Nghệ An “bỏ quên” vợ con ở Huế

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 22:24 PM (GMT+7)

Người chồng lên tiếng trước việc anh chạy xe máy về quê trước “bỏ quên” vợ con ở lại Huế.

Chiều 18/7, anh Xồng Bá Định (ở xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, anh là một trong hai người chồng được nhắc đến trên mạng xã hội Facebook khi chạy xe máy từ Bình Dương về Nghệ An “bỏ quên” vợ con tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện tại, anh Định đang trên đường chạy xe máy về xã Na Ngoi.

Theo anh Định, đầu năm 2021, anh đưa vợ và 2 con nhỏ (1 cháu 3 tuổi, 1 cháu 14 tháng) vào thuê trọ tại huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) để làm thuê. Anh Định làm ở công ty gỗ. Còn vợ vì có 2 con nhỏ nên ngày nào gửi được con thì mới đi làm thuê, còn không thì chỉ ở nhà chăm con.

Anh Định mệt quá nên nằm nghỉ dưới gốc cây. Anh chạy xe về Nghệ An mới biết “bỏ quên” vợ con lại Huế.

Sau 4 tháng làm việc, do dịch COVID-19 nên anh Định hết việc làm. Một phần vì khó khăn, phần vì dịch phức tạp, anh Định đã quyết định chở vợ con bằng xe máy từ Bình Dương về quê tại Nghệ An. Qua liên lạc kết nối, anh Định sẽ đi cùng đoàn hàng chục người khác bằng xe máy từ Bình Dương về nghệ An

Đến 19h tối 24/7, sau khi có kết quả test nhanh âm tính với COVID-19, anh Định chuẩn bị thêm một ít đồ cho gia đình rồi nhập vào đoàn lên đường. Khi di đến đèo Hải Vân, anh Định và đoàn đi xe máy được cơ quan chức năng dùng xe ô tô trung chuyển qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế để tránh lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, do chút hiểu nhầm nên sau khi xuống khỏi xe trung chuyển, anh Định đã lấy xe máy chạy thẳng về quê ở Nghệ An mà "bỏ quên" vợ con ở lại.

Chia sẻ lý do “bỏ quên” vợ con, anh Định cho biết, đi cùng anh còn có một người ở Kỳ Sơn, vợ anh không có điện thoại nhưng vợ anh bạn đi cùng anh có điện thoại. Khi anh và anh bạn kia đi qua đèo Hải Vân trước gọi điện thoại lại cho vợ thì được biết xe trung chuyển chưa đi, khi nào đi họ chở về quê luôn. Nghe vậy, anh Định và bạn tưởng vợ con mình được chở thẳng về Nghệ An luôn nên mới chạy xe máy về quê.

Vợ con anh Định và 1 người khác ở Kỳ Sơn (Nghệ An) được lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế bố trí chỗ ăn ở

Anh Định cho hay, quá trình chạy xe máy trên đường, điện thoại của anh hết pin nên không biết ai gọi đến. Trên đường đi, anh Định còn bị lạc đường nên bị lạc luôn cả anh bạn cùng quê. Đến sáng 27/7, anh Định chạy xe về đến cầu Bến Thủy (Nghệ An). Khi vào xin nạp nhờ điện điện thoại, anh Định mới biết có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và lúc đó anh mới biết rằng vợ con anh đang mắc kẹt tại Thừa Thiên Huế chứ không có xe nào chở về quê.

“Sau đó tôi đến chốt kiểm soát dịch tại cầu Bến Thuỷ 2 khai báo y tế và trình bày sự việc với lực lượng chức năng. Sau đó, họ đã tìm cách hỗ trợ đưa vợ con tôi về quê. Cùng mắc kẹt tại Huế với vợ con tôi còn có vợ và con nhỏ của anh ở huyện Kỳ Sơn. Khi vợ con được cơ quan chức năng hỗ trợ lên tàu về quê tôi rất vui”, anh Đinh nói.

Đến sáng 28/7, anh Định được cơ quan chức năng thông báo sẽ dùng xe chuyên dụng đón vợ và 2 con về thẳng trên quê nên anh đã chạy xe máy về quê ở huyện Kỳ Sơn trước.

“Khi biết tin vợ con mắc kẹt tại Huế tôi cũng lo lắm, khi gọi điện thoại gặp được vợ con, cô ấy nói được chính quyền ở Huế quan tâm, giúp đỡ nên tôi cũng yên tâm. Tối nay tôi sẽ về đến khu cách ly và gặp lại vợ con”, anh Định nói.

