Hai ông chồng chạy xe máy từ Bình Dương về Nghệ An "bỏ quên" vợ con ở Huế: 5 người đã được lên tàu về quê

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 12:15 PM (GMT+7)

Tưởng vợ con sẽ được xe trung chuyển chở về quê, xuống nhận xe máy tại Huế, hai ông chồng chạy thẳng về Nghệ An, bỏ lại vợ và con nhỏ.

2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ bị mắc kẹt lại Thừa Thiên Huế đã được lên tàu về quê.

Sáng 28/7, ông Nguyễn Hồng Nhật, Phó chánh văn phòng UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, có 2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ người dân tộc thiểu số quê ở Nghệ An bị mắc kẹt lại Thừa Thiên Huế vì 2 người chồng ‘bỏ quên’.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 26/7, hai gia đình gồm 7 người đi trên 2 xe máy từ Bình Dương đến chốt kiểm soát dịch bệnh ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Sau khi khai báo y tế, xác định sẽ tiếp tục di chuyển mà không dừng lại tỉnh Thừa Thiên Huế, 7 người trên được trung chuyển qua địa bàn tỉnh bằng hai xe, một xe tải chở 2 xe máy và một xe khách chở 7 người, đến địa phận xã Phong Thu (huyện Phong Điền - giáp ranh với tỉnh Quảng Trị) sẽ cho xuống để tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên sau khi xuống xe, 2 ông chồng đã lấy xe máy chạy thẳng về Nghệ An, bỏ lại 2 người vợ và 3 con nhỏ ở lại Huế, do tưởng xe trung chuyển sẽ chở vợ con đi thẳng về Nghệ An.

Theo ông Nhật, nhóm 5 người này không có điện thoại di động, cũng không thể liên lạc với ai do không nhớ số người thân. Bên cạnh đó, họ là người đồng bào dân tộc thiểu số nên việc giao tiếp để khai thác thông tin gặp nhiều khó khăn.

“Khi nhận thông tin chúng tôi đã bố trí cho 5 mẹ con ở tại một nhà văn hóa cộng đồng của xã Phong Thu để nghỉ ngơi, chờ xe đến chở về quê. Sau hơn 1 ngày tìm phương tiện, huyện đã hỗ trợ 5 người trên mua được vé tàu. Khoảng 4h sáng nay (28/7), nhóm người trên đã lên tàu từ ga Huế để về ga Vinh”, ông Nhật nói.

Ông Nhật cũng cho biết thêm, trước khi mua vé tàu để 5 người trên về Nghệ An, UBND huyện đã giao cho Trung tâm y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm 2 phụ nữ và 3 trẻ em ngày 27/7 đều âm tính.

Nguồn: http://danviet.vn/hai-ong-chong-chay-xe-may-tu-binh-duong-ve-nghe-an-bo-quen-vo-con-o-hue-5-nguo...Nguồn: http://danviet.vn/hai-ong-chong-chay-xe-may-tu-binh-duong-ve-nghe-an-bo-quen-vo-con-o-hue-5-nguoi-da-duoc-len-tau-ve-que-50202128712162308.htm