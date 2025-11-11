Ninh Bình: Thống nhất buộc thôi việc Chủ tịch Hội đồng trường trong clip 'thân mật' với nhiều phụ nữ

Trao đổi với PLO trưa 11-11, ông Vũ Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hải Hậu, Ninh Bình thông tin Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành đã họp khẩn và thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông NVĐ.

Theo đó, ông NVĐ là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành được cho là người xuất hiện trong các đoạn clip “thân mật” đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Tuy nhiên theo ông Kỳ, hiện quyết định chính thức vẫn đang được hoàn thiện, mới dừng ở bước thống nhất nội bộ của Hội đồng trường, nên lý do cho thôi việc chưa được công bố chính thức.

Cùng thời điểm, Công an xã Hải Hậu, Ninh Bình vẫn đang xác minh vụ việc, làm rõ danh tính những người xuất hiện trong clip, người quay và đăng tải, cũng như vị trí đặt thiết bị ghi hình.

Người đàn ông xuất hiện trong loạt clip "thân mật" với nhiều phụ nữ được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành. Ảnh: Cắt ra từ clip

Đại diện UBND xã Hải Hậu cho biết, đến sáng 11-11, xã chưa nhận được báo cáo chi tiết từ phía nhà trường, dù đã có văn bản yêu cầu báo cáo nhanh từ chiều 10-11.

Chính quyền xã đồng thời yêu cầu nhà trường phối hợp cơ quan công an để làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định, tránh gây hoang mang dư luận. “Chúng tôi cũng chỉ đạo nhà trường ổn định tâm lý cho giáo viên, bảo đảm việc dạy và học diễn ra bình thường, không để gián đoạn hoạt động học tập của học sinh”, ông Kỳ nói thêm.

Trước đó, trong các ngày 9 và 10-11, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là Chủ tịch Hội đồng trường THPT ở Ninh Bình (thị trấn Yên Định, xã Hải Hậu, Nam Định cũ) có hành vi “thân mật” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc.

Các clip này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt khi nhân vật chính bị cho là người có vị thế trong môi trường giáo dục.

Hình ảnh người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ gây bão mạng xã hội. Ảnh: Cắt ra từ clip

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ lo ngại, yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ bản chất sự việc, đồng thời khẳng định những đoạn video không phải sản phẩm của AI mà là hình ảnh từ camera trong phòng làm việc.

Báo cáo gửi chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, Trường THPT Tô Hiến Thành khẳng định: “Người xuất hiện trong clip không phải hiệu trưởng, không phải cán bộ, giáo viên thuộc sự quản lý của nhà trường hay ngành giáo dục. Ông này chưa từng tham gia giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào.”

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.