TP.HCM sẽ thí điểm cho phép cán bộ làm việc tại nhà

Có kế hoạch tổng thể về nhà ở cho cán bộ Về chế độ, chính sách đãi ngộ, TP.HCM tiếp tục thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm; chi trả thù lao cho cán bộ làm thêm giờ, đặc biệt là làm thêm giờ để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của TP. TP còn thực hiện các chính sách hỗ trợ về vốn để tạo lập, thuê, mua nhà ở xã hội; ưu tiên cán bộ có nhu cầu cấp thiết về nơi ở, có nhiều đóng góp, thành tích nổi bật trong hoạt động công vụ. Nghiên cứu kế hoạch tổng thể về phát triển nhà ở cho cán bộ phù hợp với điều kiện của TP. Đáng chú ý, TP.HCM sẽ chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và TP ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thầm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp. Chủ động tham mưu, đề xuất đối với những vấn đề mới phát sinh mà hệ thống pháp luật do Trung ương ban hành chưa có quy định, hoặc đã có chủ trương nhưng chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh. Nghiên cứu, báo cáo đề xuất với Trung ương cho phép TP được thực hiện thí điểm trong phạm vi phù hợp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển TP. Có chính sách tôn vinh xứng đáng cán bộ có đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển TP, đặc biệt là khen thưởng cá nhân có giải pháp đột phá, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Nghiên cứu, xây dựng chính sách khen thưởng đặc biệt, có sự vượt trội so với quy định hiện hành để tôn vinh các cá nhân, tổ chức có giải pháp, sáng kiến tiêu biểu trong các vấn đề cấp bách, trọng điểm của TP.