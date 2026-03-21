Iran dọa mở rộng chiến tranh toàn cầu: ‘Công viên, khu du lịch sẽ không còn an toàn’

Phát biểu của tướng Shekarchi được phát trên truyền hình nhà nước Iran trong bối cảnh nước này đang hứng chịu nhiều đợt không kích liên tiếp từ Mỹ và Israel, khiến giới quan sát lo ngại chiến tranh có thể lan rộng vượt ra ngoài khu vực Trung Đông.

Những chiếc xe đang lưu thông trên đường cao tốc, phía xa là cột khói đen dày đặc bốc lên từ các khu công nghiệp ở thủ đô Doha của Qatar sau các cuộc không kích của Iran. Ảnh: Getty Images.

Lời đe dọa mang tính toàn cầu

Ông Shekarchi nhấn mạnh rằng, từ nay “bất kỳ nơi nào trên thế giới… cũng sẽ không còn an toàn” đối với đối thủ của Iran. Nhiều hãng tin, tờ báo dẫn nguồn từ AP như Economic Times, New Indian Express, NDTV... nhận định, tuyên bố này mang hàm ý mở rộng phạm vi mục tiêu từ các cơ sở quân sự sang không gian dân sự như công viên, khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch...

Một số báo phương Tây nhận định, đây là dấu hiệu Iran có thể chuyển sang chiến lược tấn công phi đối xứng, bao gồm các hoạt động bí mật hoặc thông qua lực lượng ủy nhiệm ở nước ngoài.

Các chuyên gia an ninh cảnh báo, phát ngôn này khơi lại kịch bản Iran sử dụng các mạng lưới vũ trang hoặc “tế bào ngủ” (điệp viên, tay súng giấu mặt) bên ngoài Trung Đông - điều từng xảy ra trong quá khứ.

Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel gia tăng không kích, hạ sát nhiều chỉ huy cấp cao Iran; Washington triển khai thêm tàu chiến và hàng nghìn binh sĩ tới khu vực; hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh liên tục bị tấn công, làm dấy lên lo ngại khủng hoảng toàn cầu.

Một số nguồn tin cho rằng, mục tiêu không chỉ là cơ sở quân sự mà còn có thể nhắm tới: Quan chức Mỹ, Israel khi di chuyển ở nước ngoài; các địa điểm đông người mang tính biểu tượng; hạ tầng dân sự nhằm gây áp lực chính trị. Thậm chí, có cảnh báo rằng, Iran có thể tấn công “ở bất cứ đâu, kể cả khu vui chơi hay khu nghỉ dưỡng” như một hình thức răn đe toàn cầu.

Song song, lãnh đạo Iran cũng tuyên bố sẽ “tước bỏ an ninh của kẻ thù”, cho thấy lập trường cứng rắn ngày càng gia tăng.

Tehran phóng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự chung Mỹ-Anh cách Iran 4.000 km Iran vừa phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào Diego Garcia nhưng không đánh trúng căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh tại Ấn Độ Dương, tờ The Wall Street Journal sáng 21/3 dẫn lời nhiều quan chức Mỹ cho biết. Một trong hai tên lửa đã gặp sự cố trong quá trình bay, trong khi một tàu chiến Mỹ đã phóng tên lửa đánh chặn SM-3 nhằm vào quả còn lại, dù chưa thể xác định liệu việc đánh chặn có thành công hay không. Việc Tehran tìm cách tấn công căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh, nằm cách lãnh thổ Iran khoảng 4.000 km, cho thấy tầm bắn của tên lửa Iran có thể xa hơn những gì nước này từng công bố, Reuters nhận định. Trước đó, tháng trước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, Iran tự giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức 2.000 km. Góc nhìn từ trên không của căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh Diego Garcia tại Ấn Độ Dương. Nguồn: AP.

Ý nghĩa chiến lược: tín hiệu nguy hiểm

Giới phân tích nhận định, tuyên bố của Tehran có 3 hàm ý chính: Mở rộng không gian chiến tranh (không còn giới hạn ở Trung Đông, mà có thể lan sang châu Âu, châu Á hoặc Mỹ); tăng sức ép tâm lý (nhắm vào các địa điểm dân sự nhằm tạo cảm giác “không nơi nào an toàn”); răn đe bất đối xứng (bù đắp cho thiệt hại quân sự bằng các chiến thuật phi truyền thống).

Một số phân tích đăng trên các báo phương Tây, trong đó có Wall Street Journal, nhận định rằng, chiến lược này có thể nhằm bù đắp cho những tổn thất quân sự mà Iran đang phải gánh chịu sau các đợt tấn công chính xác của Mỹ và Israel. Khi không thể đối đầu trực diện về công nghệ và hỏa lực, Tehran có thể lựa chọn cách mở rộng không gian xung đột sang những khu vực ít được phòng bị hơn, đồng thời gây áp lực chính trị lên đối thủ bằng cách đe dọa an ninh dân sự toàn cầu.

Điều đáng chú ý là lời đe dọa của tướng Shekarchi không đưa ra mục tiêu cụ thể hay thời điểm hành động, nhưng chính sự mơ hồ này lại làm gia tăng mức độ lo ngại. Các chuyên gia an ninh nhận định, những lời đe dọa kiểu này thường nhằm giữ đối phương trong trạng thái bất định, buộc họ phải phân tán nguồn lực bảo vệ nhiều mục tiêu tiềm năng trên khắp thế giới.

Khói lửa bốc lên sau khi Israel không kích ngoại ô thủ đô Beirut của Li-băng, ngày 11/3/2026, nhằm tiêu diệt các lực lượng thân Iran. Ảnh: AP.

Trong bối cảnh mùa du lịch quốc tế đang bước vào giai đoạn cao điểm, cảnh báo nhắm vào các địa điểm công cộng như công viên, khu nghỉ dưỡng... càng khiến các chính phủ phải nâng cao cảnh giác. Dù chưa có bằng chứng cụ thể về một kế hoạch tấn công sắp xảy ra, nhưng như nhiều hãng tin dẫn lời các quan chức phương Tây cho biết, nguy cơ về các hoạt động trả đũa ngoài lãnh thổ của Iran “không thể bị xem nhẹ”.

Xung đột hiện nay đang vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc đối đầu khu vực, tiệm cận một dạng “chiến tranh phi tuyến” với phạm vi và phương thức khó dự đoán. Nếu những lời đe dọa này trở thành hành động thực tế, thế giới có thể phải đối mặt một giai đoạn bất ổn mới, nơi ranh giới giữa chiến tranh truyền thống và các hình thức tấn công phi đối xứng ngày càng bị xóa nhòa.