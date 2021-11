TPHCM: Phát hiện ca dương tính sau khi đón học sinh trở lại trường

Ngày 20/10, hơn 238 học sinh các khối 1, 2, 6, 9, 12 của hai trường gồm Tiểu học Thạnh An và THCS- THPT Thạnh An thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đã cho học sinh đến trường học tập trực tiếp. Đây là 2 trường học đầu tiên của TPHCM được phép mở cửa trường kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát hồi đầu tháng 5. Việc mở lại cửa trường được các cơ quan chức năng quan tâm và khảo sát đánh giá kỹ. Trước khi đi học trở lại, tất cả giáo viên, học sinh đều được test COVID-19. Việc này, cũng được thực hiện vào sáng thứ hai hàng tuần để kiểm soát nguy cơ lây lan của dịch bệnh.