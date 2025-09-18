TP.HCM chuẩn bị làm đường 6 làn xe, hơn 3.500 tỉ ở cửa ngõ Tây Bắc

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2), thuộc địa bàn quận 12 cũ.

Dự án có chiều dài gần 4,5 km, mặt cắt ngang 40 m với 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 3.563 tỉ đồng. TP.HCM dự kiến sẽ thu hồi đất của 299 hộ dân, trong đó 222 hộ bị giải tỏa trắng, 77 hộ bị ảnh hưởng một phần.

Ngoài tuyến chính, dự án còn có đoạn kết nối với đường Lê Thị Riêng dài khoảng 200 m, rộng 30 m. Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ diễn ra xuyên suốt từ quý I đến quý IV-2026. Công tác lựa chọn nhà thầu thi công trong quý III – IV-2026, khởi công công trình vào cuối năm 2026 và hoàn thành cuối năm 2027.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương phối hợp với UBND phường Thới An hoàn thành việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu, đảm bảo dự án phê duyệt phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy định hiện hành khác có liên quan về quy hoạch.

Phối hợp chặt chẽ với UBND phường Thới An và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng tiến độ đã đề ra.

Phối cảnh đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân. Ảnh: SXD

Đồng thời, lập kế hoạch chi tiết (nội dung công việc, tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân hàng tháng) đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị kịp thời báo cáo, đề xuất các đơn vị xem xét, giải quyết theo quy định.

Cùng với đó, kịp thời đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách Thành phố để triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đúng kế hoạch bố trí vốn, tiến độ thực hiện dự án.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn UBND phường Thới An và Ban giao thông triển khai công tác điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan theo đúng quy định. Hướng dẫn Ban giao thông khẩn trương hoàn thành việc lập, trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện báo cáo HĐND TP cân đối, bố trí vốn bổ sung cho dự án trong năm 2025.

UBND phường Thới An được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất công tác điều chỉnh, cập nhật các đồ án quy hoạch có liên quan trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30-10, đảm bảo tiến độ phê duyệt điều chỉnh dự án.

Việc triển khai dự án xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông quan trọng, chia sẻ lưu lượng với các tuyến đường hiện hữu, đặc biệt giúp giảm áp lực trên Quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư Bình Phước đến ngã tư Ga.