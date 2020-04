TP.HCM: Chính thức giảm thu nhập tăng thêm của cán bộ để hỗ trợ lao động mất việc do dịch Covid-19

Hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã thảo luận và thống nhất giảm khoảng 50% thu nhập tăng thêm của CB-CC-VC trên địa bàn TP trong năm 2020, để hỗ trợ những người lao động mất thu nhập do dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, tại kỳ họp bất thường HĐND TP khóa IX cuối tháng 3 vừa qua, đã thông qua chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng cho khoảng 600.000 người lao động bị mất việc do tác động của dịch Covid-19, bao gồm cả giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ. Đây là những người lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Bộ luật Lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Bộ Luật Lao động; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Thời gian hỗ trợ tính theo số ngày thực tế mà người lao động mất việc, tối đa không quá 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6-2020). Việc giảm nửa thu nhập tăng thêm của CB-CC-VC trên địa bàn TP để hỗ trợ cho 600.000 lao động này.