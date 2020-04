5,5 ngày Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, WHO khuyến cáo không nên chủ quan

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 18:27 PM (GMT+7)

Chiều 21/4, Bộ Y tế cho biết, đến 18h Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới.

Như vậy, đã qua 5,5 ngày liên tiếp, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới Covid-19.

Tổng số ca mắc đến 18h ngày 21/4 là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 75.799, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 268; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.368; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 60.163.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, bệnh nhân 248 được Bệnh viện Dã chiến Củ Chi công bố khỏi bệnh. Việt Nam ghi nhận 216 ca nhiễm Covid-19 đã bình phục.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 12 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 8 ca.

Ngày 21/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức họp báo trực tuyến, theo đó thông báo về diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở khu vực, các biện pháp WHO ứng phó cũng như những tình huống mà các quốc gia sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Theo ông Takeshi Kasai - Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO bày tỏ sự quan ngại về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại một số điểm nóng trong khu vực như Nhật Bản, Singapore đồng thời đánh giá cao nỗ lực chống dịch của một số nước, trong đó có Việt Nam.

Ông Kasai đã chia sẻ khó khăn của các quốc gia và người dân trong khu vực nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Ông cho rằng, các biện pháp phong tỏa đã chứng minh là có hiệu quả và người dân cần sẵn sàng thích nghi một lối sống mới để xã hội tiếp tục vận hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát.

"Cho đến khi tìm ra vắc-xin, quá trình thích nghi với đại dịch sẽ trở thành điều bình thường mới của chúng ta", ông Kasai cảnh báo.

Về công tác chống dịch Covid-19 của Việt Nam, Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương nhận định: “Việt Nam đã cho thế giới thấy sự lãnh đạo hiệu quả, quyết liệt và xuyên suốt nhiều cấp chính quyền, từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng cho đến các địa phương. Theo thống kê của WHO, Việt Nam đang là quốc gia có tỉ lệ ca mắc Covid-19 trên tổng dân số thấp thứ 2 của khu vực Tây Thái Bình Dương, với tỉ lệ 3 ca bệnh/1 triệu dân”.

Ông Kasai khẳng định: "Theo những gì chúng tôi ghi nhận, Việt Nam đã đề ra được kế hoạch phù hợp và thực hiện nó đúng với những gì đã dự đoán trước, trong mỗi giai đoạn".

Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương cũng thẳn thắn đưa ra khuyến cáo rằng: “Việt Nam nên cẩn trọng xem xét bắt đầu tháo dỡ hạn chế như thế nào. Không nên là tất cả cùng lúc. Cuộc chiến với Covid-19 là một cuộc chiến trường kì. Do đó, bất kì quốc gia nào cũng cần phải tính đến các biện pháp để có thể chung sống an toàn với dịch bệnh. Tôi cho rằng, Việt Nam nên thận trọng trong việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Theo đó, việc nới lỏng này sẽ cần phải thực hiện từng bước một”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

