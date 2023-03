TP HCM: Sự thật về văn bản lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về dự thảo Luật Đất đai

Từ chiều 12-3, trên một số diễn đàn mạng xã hội và Facebook cá nhân đang lan truyền một văn bản được cho là xuất phát tại quận 12, TP HCM. Hình chụp đoạn đầu của văn bản gây tranh cãi gay gắt khi nội dung văn bản được cho là Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận 12 tổ chức lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về Luật Đất đai (sửa đổi).

Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng GD-ĐT quận 12, khẳng định thông tin trên là hoàn toàn không đúng sự thật. Ông Hùng cho biết hình ảnh lan truyền trên mạng là ảnh đã bị đã bị cắt. "Ảnh không đặt trong toàn văn bản nên đã tạo sự hiểu nhầm"- ông Hùng nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 22-2, Phòng GD-ĐT quận 12 đã có văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn quận 12. Theo đó, văn bản gửi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non. Trường mẫu giáo, trường mầm non (công lập và ngoài công lập), trường tiểu học (công lập và ngoài công lập), trường THCS, Trường Chuyên biệt Ánh Dương, trung tâm Giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp.

Theo nội dung văn bản, Phòng GD-ĐT quận 12 đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và ghi rõ đối tượng lấy ý kiến. Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại đơn vị. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Chủ đầu tư các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường mầm non, trường tiểu học công lập và ngoài công lập và toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại đơn vị.

Cùng với ghi rõ đối tượng lấy ý kiến, văn bản của Phòng GD-ĐT quận 12 cũng ghi rõ nội dung lấy ý kiến tùy theo từng đối tượng. Cụ thể là đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; các chủ đầu tư các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường mầm non, trường tiểu học ngoài công lập trên địa bàn quận 12; cán bộ quản lý các trường công lập. Hoàn toàn không có mục lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non như ảnh cắt cúp đang lan truyền.

