TP HCM dự kiến đầu tháng 1-2022 sẽ cho học sinh trở lại trường học

Hiện TP HCM có hơn 1.500 cơ sở giáo dục được trưng dụng cho công tác phòng chống dịch Covid-19, dự kiến giữa tháng 11 sẽ được trả lại và sẽ có hơn 1 tháng để sửa chữa cơ sở vật chất, khử khuẩn...

Tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP HCM chiều 7-10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ-ĐT) TP, cho biết dự kiến đầu tháng 1-2022, vào học kỳ 2 của năm học sẽ cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Theo ông Hiếu, thời gian qua, Sở GD-ĐT TP HCM đã chủ động phân luồng để thuận tiện trong việc triển khai dạy và học trực tuyến. Thống kê cho thấy tỉ lệ học trực tuyến với khối tiểu học đạt hơn 97%, THPT trên 99%. TP HCM còn hơn 30.000 học sinh chưa về TP, trong đó có 26.000 học sinh kẹt lại ở tỉnh đăng ký học trực tuyến và hơn 5.000 em học tạm tại các trường tiểu học ở các địa phương này.

Ông Hiếu cho biết việc dạy và học trực tuyến gặp khó khăn vì số lượng học sinh cùng lúc đăng nhập lên hệ thống khiến hệ thống bị tê liệt, đường truyền không đảm bảo. Tuy nhiên, sau 1 tuần Sở GD-ĐT đã gửi đơn đề nghị Sở Thông tin Truyền thông, công viên phần mềm Quang Trung hỗ trợ tăng khả năng để hỗ trợ dạy và học tạm vì cơ sở vật chất không dễ nâng cấp được. Hiện, TP có 12 hệ thống phần mềm được cung cấp miễn phí cho các trường.

Ngoài ra, cách dạy và học tại TP HCM có khác so với các tỉnh, thành. Việc dạy không chỉ livestream mà phải có quản lý, phân công nhiệm vụ, giao tiếp với thầy cô, học sinh trong giờ học. Hiện TP HCM có 12 hệ thống phần mềm được cung cấp miễn phí cho các trường.

Thời gian qua, hơn 1.500 cơ sở giáo dục ở TP HCM được trưng dụng cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Dự kiến giữa tháng 11, các bệnh viện dã chiến, khu cách ly trưng dụng từ các trường học sẽ được trả lại. Sở GD-ĐT sẽ có hơn 1 tháng để sửa chữa cơ sở vật chất, khử khuẩn... Dự kiến đầu tháng 1-2022, vào học kỳ 2 của năm học Sở GĐ-ĐT sẽ cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Tại 2 trường ở xã đảo Thạnh An, UBND huyện Cần Giờ đề xuất cho học trực tiếp trở lại từ ngày 11-10. Hiện Sở GD-ĐT TP HCM đã kiểm tra, xây dựng bộ tiêu chí an toàn và xây dựng đội phòng chống Covid-19 tại chỗ để đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại tại đây.

Cũng tại buổi họp báo, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM cho biết 28/234 chợ truyền thống tại TP đã mở lại, tập trung vào các quận như quận 5 (5 chợ), huyện Củ Chi (7 chợ) và huyện Cần Giờ (8 chợ).

Theo ông Tú, dự kiến ngày mai (8-10), sẽ có 3 chợ sẽ tiếp tục được mở lại. Về nguồn hàng tại chợ đầu mối, ông cho biết chợ chưa hoạt động lại nhưng khu tập kết hàng hóa tại đây hoạt động ổn định, nguồn hàng về TP tăng dần so với trước ngày 1-10.

Cụ thể, trước ngày 1-10, nhiều mặt hàng về TP có 800 - 900 tấn/ngày, nay tăng lên 1.100 - 1.200 tấn/ngày. Về khó khăn của các địa phương, ông Tú cho biết Sở Công Thương chưa nhận được phản ánh về khó khăn trong mở lại chợ truyền thống. Các quận, huyện, TP Thủ Đức đang khẩn trương rà soát để đảm bảo an toàn khi mở lại chợ cho người dân mua sắm.

Thông tin tại họp báo về việc giải quyết hồ sơ xin đi liên tỉnh, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết đơn vị nhận được rất nhiều email của người dân xin di chuyển liên tỉnh. Để xử lý email thì phải xử lý thủ công mất nhiều công đoạn như đọc, phân loại. Do đó, sở đã chia thành 2 nhánh để phân loại email và chuẩn bị công nghệ để phục vụ việc này.

Theo ông An, chiều 6-10, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã chạy thử quy trình này trên app cổng thông tin điện tử của sở, kết quả cho thấy việc thực hiện hồ sơ nhanh hơn. Đến nay, sở nhận được hơn 9.000 hồ sơ và đã giải quyết hơn 30% số hồ sơ gửi tới.

Về việc lưu thông giữa TP HCM và các địa phương, ông An cho biết phương án phụ thuộc vào các tỉnh, TP. TP HCM đã gửi văn bản đến Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh để thống nhất phương án nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã nhận góp ý của các tỉnh và đang hoàn chỉnh phương án theo góp ý. Tuy nhiên, do yêu cầu của các tỉnh khác nhau về điều kiện vắc-xin, xét nghiệm nên đến giờ này chưa thể thống nhất. "TP HCM đang xây dựng phương án đi lại với từng tỉnh, TP cụ thể, dự kiến sẽ có phương án trong ngày 8-10" - ông An cho biết.

