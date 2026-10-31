Tổng giám đốc Khoáng sản TKV bị khởi tố

Thông tin được Tổng công ty Khoáng sản TKV (mã chứng khoán KSV) công bố bất thường hôm 30/10. Cùng ngày, doanh nghiệp có văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự.

Sai phạm cụ thể của ông Tuệ chưa được nhà chức trách công bố.

Ông Tuệ, 54 tuổi, kỹ sư điện khí hóa - cung cấp điện, bắt đầu công tác tại Khoáng sản TKV từ năm 1992. Ông từng giữ nhiều vị trí quản lý tại Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền và Công ty Luyện đồng Lào Cai trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc vào tháng 8/2015, Tổng giám đốc từ tháng 3/2018.

Tháng 4/2025, ông Tuệ tiếp tục được bầu làm thành viên HĐQT của doanh nghiệp này, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trịnh Văn Tuệ khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Khoáng sản TKV

Khoáng sản TKV tiền thân là Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, thành lập năm 1995. Đây là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và đang niêm yết trên sàn Hà Nội. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò địa chất và khai thác các loại khoáng sản như vàng, bạc, bạch kim, đồng, nhôm, sắt, titan...

Quý 3, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 9.453 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.566 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, KSV hôm qua đóng phiên ở mức giá 109.500 đồng/cổ phiếu.