Cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương bị khởi tố

Ngày 3/10, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai công bố việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, thành viên Hội đồng thành viên, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố. Bà Hương bị cáo buộc có sai phạm trong thời gian làm Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.

Theo doanh nghiệp, quyết định khởi tố được ban hành ngày 28/9. Đến ngày 2/10, đại diện cơ quan điều tra đến công ty thông báo, đồng thời giao văn bản đề nghị xử lý đảng viên vi phạm pháp luật. Đây là lần đầu công ty nhận được thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Ngay sau đó, Công ty Thủy lợi Đồng Nai báo cáo UBND thành phố Đồng Nai - cơ quan đại diện chủ sở hữu - và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa công bố sai phạm cụ thể của bà Hương.

Năm 2024, bà Hương gây chú ý khi bị một nhóm lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai sau đó khởi tố 10 bị can liên quan vụ án.

Cùng năm, bà bị cách chức Phó bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai và không cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan tài sản đã kê khai.

Sau đó, bà Hương chuyển về Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai công tác.