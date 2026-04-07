Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm

Sáng nay 7/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bằng hệ thống biểu quyết điện tử, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ, Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức theo quy định.