Ông Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị diễn ra chiều 8/4. Ông Trần Đức Thắng kế nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc - người đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết đã nhận thức sâu sắc rằng người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội, Thủ đô văn hiến - anh hùng, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước là vinh dự to lớn, đồng thời là trọng trách trước Đảng, Nhà nước.

Nhắc lại một số chính sách, đề án lớn của Thủ đô như Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất; Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, cùng những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đạt được, ông Thắng cho rằng những nội dung trên tạo đà, tạo thế và tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội hứa luôn xác định sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vì sự nghiệp chung trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố là "hạt nhân, mạch nguồn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và phát triển"; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất, đồng thời đảm bảo tính bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường.

Trên cương vị công tác mới, ông hứa không ngừng học hỏi đồng nghiệp để nhanh chóng tiếp cận công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng kiến tạo - phục vụ.

"Tôi sẽ lấy sự hài lòng, niềm tin, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an của nhân dân Thủ đô làm thước đo quan trọng nhất", ông nói.

Ông Trần Đức Thắng 53 tuổi, quê Phú Thọ, trình độ tiến sĩ Kinh tế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông trải qua 23 năm công tác tại Bộ Tài chính (từ năm 1995), từng đảm nhiệm Cục trưởng Quản lý công sản trước khi chuyển qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Giang Huy

Từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2021, ông là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, kiêm Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, sau đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương rồi làm Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ (từ 17/6/2025).

Ngày 25/10/2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 thông qua Nghị quyết bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 16 và một ngày sau (23/1/2026) được bầu vào Bộ Chính trị.

Thành ủy Hà Nội hiện có 4 Phó bí thư gồm các ông Vũ Đại Thắng 51 tuổi, Nguyễn Văn Phong 58 tuổi, Nguyễn Trọng Đông 57 tuổi và bà Phùng Thị Hồng Hà 55 tuổi.