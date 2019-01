TNGT ở Long An: Bán hết tài sản, doanh nghiệp vẫn chịu trách nhiệm

Chủ Nhật, ngày 06/01/2019 15:00 PM (GMT+7)

Chủ doanh nghiệp vận tải có xe container gây tai nạn khiến 4 người chết ở Bến Lức - Long An cam kết sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân dù phải bán hết tài sản.

Ông Hồ Thanh Nhàn (bên phải), Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức xin chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ TNGT nghiêm trọng. Ảnh: Hải Đường

Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An khiến 4 người chết, 18 người bị thương, hư hỏng 21 mô tô, xe máy, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ xã Thạnh Đức, Bến Lức) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tuy nhiên, những ngày qua dư luận đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân sự, ai phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, tài sản của các nạn nhân trong vụ tai nạn?. Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hồ Thanh Nhàn, Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức cho biết, trước mắt tập trung lo cho các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Tất cả viện phí và các khoản khác khi bệnh viện thông báo, doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả. Đồng thời, đến từng hộ gia đình nạn nhân tử vong để chia sẻ nỗi đau với người thân, hỗ trợ tiền mai táng…để gia đình lo hậu sự.

Container tông hàng chục xe máy, mô tô đang dừng đèn đỏ. Ảnh: Hải Đường

“Dù có bán hết tài sản để lo cho các nạn nhân, tôi vẫn phải thực hiện. Mong sao, gia đình nạn nhân tử vong và những nạn nhân bị thương vơi đi nỗi đau, mất mát quá lớn trong vụ tai nạn vừa qua. Sau khi xảy ra vụ việc, bản thân tôi chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước mắt và qua đây xin mọi người tha thứ”, ông Nhàn nói.

Cũng theo ông Nhàn, bước đầu doanh nghiệp đã tạm ứng 10 triệu đồng tiền viện phí cho Bệnh viện Đa khoa Long An và hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho 4 gia đình nạn nhân tử vong, 18 người bị thương. Tới đây, sau khi các nạn nhân xuất viện, doanh nghiệp tiếp tục đến từng nhà để thương lượng mức bồi thường, đặc biệt là gia đình các nạn nhân tử vong. Riêng các phương tiện bị hư hỏng, doanh nghiệp xin chờ kết quả giám định và kết luận của cơ quan công an.

Ông Phạm Văn Cảnh (áo trắng đứng giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hải Đường

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Long An, qua theo dõi và nắm thông tin từ bệnh viện, hiện tất cả nạn nhân ở 2 bệnh viện Chợ Rẫy, Long An đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục. Đến chiều 5/1, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM có 2 ca xuất viện và 1 ca ở Bệnh viện Long An. Hiện còn 15 ca ở 2 bệnh viện được các y bác sĩ bệnh viện tích cực điều trị.

“Trong vụ này, doanh nghiệp cam kết lo toàn bộ viện phí”, ông Tuấn cho hay.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 15h30 ngày 2/1, tài xế Hiếu điều khiển xe container mang BKS 62C-043.48 kéo theo rơmooc 62R-001.08 lưu thông từ hướng TP.Tân An đi TP. HCM. Khi đến ngã tư Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh, Bến Lức, xe container lao thẳng vào phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người khác bị thương, hư hỏng 21 xe máy.