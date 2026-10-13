Tình tiết đáng chú ý tại phiên xử tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Viện kiểm sát luận tội đề nghị tuyên 18 đến 30 tháng tù giam

Sáng 13/10,tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải trong vụ tai nạn năm 2024 làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã đọc bản luận tội bị cáo Trung về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trả lời các câu hỏi trước tòa.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024 xuất phát từ việc bị cáo Trung điều khiển xe ô tô tải không đảm bảo an toàn, thiếu quan sát và điều khiển xe vượt không đúng quy định (lấn sang làn đường bên trái để vượt xe khác), dẫn đến tai nạn làm Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của bị cáo Trung đã vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ, đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội với tính chất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác với lỗi vô ý. Bản thân bị cáo đã học và được cấp giấy phép lái xe, có đủ nhận thức, kiến thức và kinh nghiệm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát, bị cáo đã điều khiển phương tiện tham gia giao thông một cách cẩu thả, không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Dẫn đến hậu quả gây ra cho gia đình bị hại một sự bi thương, mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp lại được.

"Nỗi đau đớn ấy càng nhân sâu khi dẫn đến người cha chọn một hành động bất chấp, bằng cách dùng súng tự chế đi bắn vào đầu bị cáo, sau đó tự kết liễu cuộc đời mình, đã làm cho nỗi đau gia đình thêm chồng chất. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có đến hai người thân trong gia đình ở độ tuổi còn rất trẻ đã ra đi mãi mãi", đại diện Viện Kiểm sát nhận định.

Đại diện Viện Kiểm sát đọc bản luận tội bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung.

Vì vậy, theo Viện Kiểm sát, cần phải có mức án, hình phạt cũng như biện pháp tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Cần phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục đối với bản thân bị cáo, đảm bảo tính công bằng của pháp luật đối với mọi người dân. Mặt khác, mức hình phạt cũng nghiêm khắc đối với bị cáo cũng nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, theo đại diện Viện Kiểm sát, trong suốt quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã bị cha của bị hại dùng súng bắn vào đầu, nên bị cáo mất trí nhớ sau chấn thương sọ não, đã giới hạn khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là người mắc bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trên cơ sở đánh giá toàn bộ vụ án, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Trung mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận các khoản tiền bồi thường cho gia đình bị hại, như tiền xe, tiền mai táng… Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu tổn thất tinh thần của đại diện gia đình bị hại, với số tiền tối đa theo quy định là 100 lần mức lương cơ sở (tương đương 234 triệu đồng)

Yêu cầu làm rõ hành vi không cứu giúp người bị nạn của của người đi cùng bị cáo

Tiếp sau đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại đề nghị HĐXX xem xét đầy đủ lời khai của các nhân chứng, diễn biến sau tai nạn và trách nhiệm của những người liên quan để đánh giá khách quan vụ án.

Luật sư nhận định, theo lời khai nhân chứng tại tòa và chứng cứ tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi tai nạn xảy ra, Trung vẫn ngồi trên xe, không xuống hỗ trợ cứu chữa nạn nhân, mặc dù bạn của nạn nhân Nguyễn Ngọc Bảo Trân nhiều lần kêu cứu, những người có mặt tại hiện trường vẫn không có hành động hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân

Đặc biệt, theo luật sư, các nhân chứng và bản thân tài xế thừa nhận có một người ngồi bên cạnh tài xế xe tải tại thời điểm xảy ra tai nạn. Cần phải làm rõ danh tính và trách nhiệm pháp lý của người này trong việc không cứu giúp người bị nạn.

Do cần làm rõ những tình tiết trên, luật sư bên bị hại đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các vấn đề về tội danh, trách nhiệm của người đi cùng, giấy phép lái xe của tài xế, để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.

Gia đình bị hại tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải đã lấn sang đường ngược chiều, sau đó chèn lên người nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân đi xe đạp điện ở hướng ngược lại làm nữ sinh tử vong.

Sau vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã không khởi tố vụ án, gia đình nữ sinh Trân khiếu nại nhưng đều bị bác.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Trung, sau đó ông Phúc tự sát. Sau vụ nổ súng, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra lại vụ tai nạn giao thông và khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố một số cá nhân nguyên là cán bộ công an, viện kiểm sát huyện Trà Ôn cũ.