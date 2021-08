Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM ngày 30/8

Thứ Hai, ngày 30/08/2021 21:00 PM (GMT+7)

Trong ngày thứ 53 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, dịch COVID-19 tại TP.HCM vẫn chưa "hạ nhiệt" khi ngành y tế nỗ lực tìm F0 trong cộng đồng.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 21:48 30/08/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +14.219 445.291 11.029 315 1 Hà Nội +110 3.436 44 1 2 TP.HCM +5.889 215.810 8.738 245 3 Bình Dương +6.050 110.258 858 39 4 Long An +524 21.457 275 6 5 Đồng Nai +491 23.132 220 4 6 Tây Ninh +56 4.812 16 0 7 Tiền Giang +221 9.438 262 7 8 Đà Nẵng +54 4.176 32 1 9 An Giang +90 1.901 6 1 10 Đồng Tháp +37 6.827 136 3 11 Khánh Hòa +126 6.434 63 2 12 Bình Thuận +46 2.223 23 1 13 Quảng Bình +30 423 0 0 14 Bà Rịa - Vũng Tàu +33 3.406 30 0 15 Đắk Lắk +24 1.048 2 0 16 Nghệ An +68 1.351 2 0 17 Cần Thơ +36 3.991 70 0 18 Kiên Giang +73 1.244 11 0 19 Bến Tre +11 1.738 61 1 20 Phú Yên +14 2.624 30 0 21 Trà Vinh +36 1.277 9 0 22 Bình Phước +15 454 2 0 23 Quảng Ngãi +30 621 0 0 24 Bình Định +20 678 7 1 25 Bạc Liêu +3 142 0 0 26 Sơn La +2 192 0 0 27 Hậu Giang +4 438 2 0 28 Thanh Hóa +18 252 1 0 29 Thừa Thiên Huế +40 613 8 1 30 Ninh Thuận +7 717 5 0 31 Lâm Đồng +3 240 0 0 32 Cà Mau +1 139 1 0 33 Vĩnh Long +7 2.044 52 1 34 Gia Lai 0 473 0 0 35 Quảng Nam +10 469 3 0 36 Đắk Nông +5 280 0 0 37 Hà Tĩnh +4 434 3 0 38 Ninh Bình 0 77 0 0 39 Lào Cai 0 102 0 0 40 Vĩnh Phúc 0 233 2 0 41 Sóc Trăng +19 891 22 1 42 Lạng Sơn 0 189 1 0 43 Bắc Ninh +2 1.854 14 0 44 Bắc Giang 0 5.815 14 0 45 Quảng Trị +6 102 1 0 46 Hà Nam 0 77 0 0 47 Hải Dương 0 167 1 0 48 Hưng Yên +2 277 1 0 49 Thái Bình 0 73 0 0 50 Hải Phòng 0 27 0 0 51 Nam Định 0 38 1 0 52 Kon Tum +2 23 0 0 53 Phú Thọ 0 16 0 0 54 Điện Biên 0 61 0 0 55 Hà Giang 0 28 0 0 56 Thái Nguyên 0 15 0 0 57 Hòa Bình 0 16 0 0 58 Tuyên Quang 0 2 0 0 59 Lai Châu 0 1 0 0 60 Bắc Kạn 0 5 0 0 61 Quảng Ninh 0 7 0 0 62 Yên Bái 0 3 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 30/08/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 19.788.215 Số mũi tiêm hôm qua 282.179

Trong 24 giờ qua (tính từ 17h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8), Bộ Y tế đã công bố thêm 5.889 ca nhiễm COVID-19 (F0) tại TP.HCM. Như vậy, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 (bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay), TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 215.810 ca nhiễm COVID-19, riêng 53 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (từ ngày 9/7 đến nay) là 206.744 ca.

Số ca nhiễm COVID-19 từ ngày 9/7 đến ngày 30/8

Trong ngày, UBND TP.HCM đã có một chỉ đạo mang tính bước ngoặt trong việc cung ứng hàng hóa cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 theo nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó". Đó là kể từ ngày 30/8, lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) theo danh sách của Sở Công Thương đã được lưu thông trên đường theo phạm vi 1 quận, huyện, TP. Thủ Đức.

Cụ thể, đội ngũ shipper tại 8 địa phương "vùng đỏ" phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và phải có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với virus SARS-CoV-2. Việc xét nghiệm nhanh thực hiện 1 lần/ngày theo mẫu gộp 3 người. Thời gian xét nghiệm hàng ngày là từ 5 - 6h sáng, do lực lượng quân y thực hiện tại Trạm Y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Đối với đội ngũ shipper hoạt động ở 14 quận, huyện còn lại (đã được hoạt động trước đó), đội ngũ này cũng phải đáp ứng các điều kiện về tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và xét nghiệm như trên. Tuy nhiên, thời gian xét nghiệm rộng hơn là 2 ngày/lần.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng giao Công an Thành phố cấp bổ sung cho Sở Công Thương khoảng 20.000 giấy đi đường cho nhân viên hệ thống bán lẻ, để bổ sung lực lượng chuẩn bị đơn hàng và thực hiện các gói combo, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân.

Các nhân viên được cấp giấy đi đường phải đảm bảo điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin, định kỳ 2 ngày/lần phải có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với virus SARS-CoV-2 theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người; phải phân chia ca, thời gian hoạt động.

Chiều cùng ngày, Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 TP.HCM cho biết, trong ngày, kho Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tiếp nhận nhiều loại nhu yếu phẩm thiết yếu, rau củ, gạo… của các tỉnh thành, các doanh nghiệp và các mạnh thường quân hỗ trợ, trị giá gần 4,5 tỉ đồng.

Cũng trong chiều 30/8, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, Thành phố đã hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn do COVID-19, lao động tự do,... Theo đó, số tiền được phát và người dân đã nhận là hơn 2.181 tỉ đồng và 1.040.911 túi an sinh cho người dân. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nhóm tình nguyện, nhà hảo tâm giúp đỡ người dân trong thời gian qua.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, Thành phố đang nỗ lực trong công tác xét nghiệm, hướng dẫn người dân tự thực hiện test nhanh để góp phần phát hiện sớm F0, nên số lượng F0 sẽ tăng trong khoảng thời gian này. Để có được kết quả xét nghiệm chính xác nhất, HCDC đề nghị mỗi người dân hãy thực hiện đúng phương pháp lấy mẫu phù hợp với từng loại test nhanh theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Theo hướng dẫn của HCDC, người dân hãy bình tĩnh và chủ động liên hệ với các Trạm Y tế để được hướng dẫn khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính không được chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp "5K + vắc-xin", đảm bảo giãn cách, “ai ở đâu thì ở đó”.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-tphcm-ngay-30/8-c2a14337.htmlNguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-tphcm-ngay-30/8-c2a14337.html