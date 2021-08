Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM ngày 29/8

Chủ Nhật, ngày 29/08/2021 21:00 PM (GMT+7)

Cả số ca nhiễm COVID-19 mới và số trường hợp tử vong tại TP.HCM đều giảm so với trước.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +12.752 431.072 10.714 344 1 Hà Nội +133 3.326 43 0 2 TP.HCM +4.957 209.921 8.493 256 3 Bình Dương +5.414 104.208 819 31 4 Long An +533 20.933 269 13 5 Đồng Nai +377 22.641 216 5 6 Tây Ninh +234 4.756 16 3 7 Tiền Giang +155 9.217 255 18 8 Đà Nẵng +106 4.122 31 3 9 An Giang +103 1.811 5 0 10 Đồng Tháp +93 6.790 133 3 11 Khánh Hòa +92 6.308 61 1 12 Bình Thuận +78 2.177 22 0 13 Quảng Bình +58 393 0 0 14 Bà Rịa - Vũng Tàu +55 3.373 30 0 15 Đắk Lắk +52 1.024 2 0 16 Nghệ An +50 1.283 2 0 17 Cần Thơ +37 3.955 70 0 18 Kiên Giang +29 1.171 11 4 19 Bến Tre +22 1.727 60 0 20 Phú Yên +21 2.610 30 0 21 Trà Vinh +20 1.241 9 0 22 Bình Phước +18 439 2 0 23 Quảng Ngãi +14 591 0 0 24 Bình Định +13 658 6 0 25 Bạc Liêu +12 139 0 0 26 Sơn La +11 190 0 0 27 Hậu Giang +11 434 2 0 28 Thanh Hóa +11 234 1 0 29 Thừa Thiên Huế +7 573 7 1 30 Ninh Thuận +6 710 5 1 31 Lâm Đồng +6 237 0 0 32 Cà Mau +5 138 1 0 33 Vĩnh Long +5 2.037 51 4 34 Gia Lai +3 473 0 0 35 Quảng Nam +3 459 3 0 36 Đắk Nông +2 275 0 0 37 Hà Tĩnh +2 430 3 0 38 Ninh Bình +2 77 0 0 39 Lào Cai +2 102 0 0 40 Vĩnh Phúc 0 233 2 1 41 Sóc Trăng 0 872 21 0 42 Lạng Sơn 0 189 1 0 43 Bắc Ninh 0 1.852 14 0 44 Bắc Giang 0 5.815 14 0 45 Quảng Trị 0 96 1 0 46 Hà Nam 0 77 0 0 47 Hải Dương 0 167 1 0 48 Hưng Yên 0 275 1 0 49 Thái Bình 0 73 0 0 50 Hải Phòng 0 27 0 0 51 Nam Định 0 38 1 0 52 Kon Tum 0 21 0 0 53 Phú Thọ 0 16 0 0 54 Điện Biên 0 61 0 0 55 Hà Giang 0 28 0 0 56 Thái Nguyên 0 15 0 0 57 Hòa Bình 0 16 0 0 58 Tuyên Quang 0 2 0 0 59 Lai Châu 0 1 0 0 60 Bắc Kạn 0 5 0 0 61 Quảng Ninh 0 7 0 0 62 Yên Bái 0 3 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 29/08/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 19.506.036 Số mũi tiêm hôm qua 282.576

Mở rộng xét nghiệm, TP.HCM đã ghi nhận thêm 4.957 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 28/8 đến 18h ngày 29/8), theo công bố của Bộ Y tế. Con số này thấp hơn 524 ca so với hôm qua (ngày 28/8) và thấp hơn 426 ca so với hôm kia (ngày 27/8), nhưng vẫn cao hơn so với ngày 26/8 và nhiều ngày khác.

Số ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM ngày 29/8 giảm so với 2 ngày trước đó

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, thêm 256 bệnh nhân COVID-19 tử vong vừa được ghi nhận tại TP.HCM. Con số này giảm so với nhiều ngày trước đó, nhưng vẫn là cao nhất so với các tỉnh, thành khác trong cùng khoảng thời gian.

Để tiếp tục hạn chế số trường hợp tử vong, TP.HCM đang áp dụng đồng loạt nhiều giải pháp. Trong đó có việc trao tặng túi thuốc gồm 6 loại thuốc, khẩu trang y tế và nước muối sinh lý NaCl 0,9% cho các F0 đang theo dõi, điều trị tại nhà.

Cùng ngày, Trung tâm Báo chí TP.HCM thông báo: Bên cạnh cách thức gọi điện đến 1022 (nhấn phím 2) để được hỗ trợ, người dân còn có thể sử dụng smartphone có kết nối Internet để gửi đề nghị hỗ trợ qua ba phương thức khác.

- Truy cập vào website: tongdai1022.tphcm.gov.vn, sau đó chọn mục “Gửi phản ánh”.

- Tìm “1022 TPHCM” trên Zalo, sau đó chọn “Quan tâm” và Gửi thông tin cần hỗ trợ qua trợ lý ảo (chatbot).

- Gửi phản ánh qua ứng dụng “Tổng đài 1022” trên smartphone.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cũng vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe phải truy cập địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để khai báo y tế trước khi tham gia giao thông. Qua đó, tạo thuận lợi cho quá trình kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch.

Đối với các phương tiện đã được cấp Giấy nhận diện (có mã QR), cơ quan chức năng không kiểm tra tại các chốt kiểm soát mà chỉ kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe vẫn phải khai báo y tế tại địa nói trên trước khi lưu thông.

Trong ngày 29/8, dự án "ATM oxy" cũng đã có một trạm bơm tại quận 7. Dự kiến mỗi ngày, trạm bơm oxy này sẽ nạp oxy với công suất khoảng 20.000 lít (500 bình 40 lít hoặc 2.000 bình 10 lít), để góp phần hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân COVID-19 đang cần thở oxy tại TP.HCM. Người dân có nhu cầu hãy gọi đến số 0796.55.55.64.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Thành phố đang nỗ lực xét nghiệm để phát hiện sớm F0 để kịp thời quản lý, chăm sóc, điều trị, nên số lượng F0 sẽ tăng trong khoảng thời gian này. Hiện, nhiều quận, huyện đã triển khai cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm.

Để góp phần vào công tác phòng chống dịch, HCDC kêu gọi mỗi người dân hãy thực hiện đúng hướng dẫn của nhân viên y tế, đặc biệt trong việc tự xét nghiệm để đạt kết quả chính xác nhất. Khi có kết quả xét nghiệm dương tính, người dân cần bình tĩnh và thực hiện cách ly theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính cần tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp "5K + vắc-xin", đảm bảo giãn cách.

