Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM ngày 26/9

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 21:07 PM (GMT+7)

Số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 26/9 tăng 1.075 ca so với hôm qua (ngày 25/9).

công bố hôm nay TỔNG +10.011 752.185 18.549 184 1 TP.HCM +5.121 371.660 14.247 131 2 Bình Dương +3.332 200.196 1.863 26 3 Đồng Nai +746 45.667 461 9 4 Long An +171 31.789 396 4 5 Kiên Giang +99 5.250 49 2 6 An Giang +81 4.325 47 4 7 Tiền Giang +63 13.787 357 2 8 Cần Thơ +52 5.460 95 0 9 Đắk Lắk +49 1.832 7 0 10 Hà Nam +49 256 0 0 11 Khánh Hòa +38 7.683 98 0 12 Tây Ninh +37 7.473 125 2 13 Bình Phước +27 1.342 7 0 14 Quảng Bình +24 1.574 2 0 15 Gia Lai +17 555 2 0 16 Bình Định +14 1.228 12 0 17 Ninh Thuận +12 909 8 0 18 Đồng Tháp +10 8.211 250 0 19 Bình Thuận +9 3.073 60 0 20 Đà Nẵng +8 4.910 69 1 21 Phú Yên +7 3.019 34 0 22 Hậu Giang +6 520 2 0 23 Bạc Liêu +5 379 2 0 24 Bà Rịa - Vũng Tàu +5 4.121 47 1 25 Quảng Trị +4 191 1 0 26 Nghệ An +3 1.818 16 1 27 Đắk Nông +3 680 1 0 28 Cà Mau +3 338 4 0 29 Quảng Ngãi +3 1.167 2 1 30 Vĩnh Long +3 2.161 58 0 31 Thừa Thiên Huế +2 821 11 0 32 Quảng Nam +2 614 5 0 33 Lâm Đồng +2 282 0 0 34 Thanh Hóa +2 439 4 0 35 Hà Nội +2 4.201 56 0 36 Hà Giang 0 28 0 0 37 Điện Biên 0 61 0 0 38 Nam Định 0 52 1 0 39 Hải Phòng 0 27 0 0 40 Thái Nguyên 0 15 0 0 41 Phú Thọ 0 22 0 0 42 Tuyên Quang 0 2 0 0 43 Quảng Ninh 0 9 0 0 44 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 45 Yên Bái 0 3 0 0 46 Bắc Kạn 0 5 0 0 47 Lai Châu 0 1 0 0 48 Hòa Bình 0 16 0 0 49 Trà Vinh 0 1.456 17 0 50 Sơn La 0 252 0 0 51 Hưng Yên 0 294 1 0 52 Hà Tĩnh 0 447 5 0 53 Hải Dương 0 168 1 0 54 Bến Tre 0 1.885 70 0 55 Sóc Trăng 0 1.062 24 0 56 Bắc Ninh 0 1.894 14 0 57 Kon Tum 0 29 0 0 58 Ninh Bình 0 79 0 0 59 Lạng Sơn 0 212 1 0 60 Thái Bình 0 76 0 0 61 Bắc Giang 0 5.822 14 0 62 Lào Cai 0 104 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 26/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 38.451.629 Số mũi tiêm hôm qua 796.993

Trong 24 giờ qua (tính từ 17h ngày 24/9 đến 17h ngày 25/9), thêm 5.121 ca nhiễm COVID-19 (F0) tại TP.HCM đã được cập nhật lên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Như vậy, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 (bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay), TP.HCM đã có tổng cộng 371.660 F0; riêng 80 ngày giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg vừa qua (từ ngày 9/7 đến nay) là 362.596 F0.

Số F0 trong ngày 26/9 dù tăng 1.075 trường hợp so với hôm qua (ngày 25/9), tăng 1.335 trường hợp so với hôm kia (ngày 24/9) và tăng 69 trường hợp so với ngày 23/9, nhưng vẫn thấp hơn tất cả 4 ngày trước nữa (từ ngày 19/9 đến ngày 22/9). So với mức trung bình của 70 ngày qua (hơn 4.532 F0/ngày), con số này cao hơn 589 trường hợp.

Biểu đồ số ca nhiễm COVID-19 tăng, giảm theo các ngày, từ ngày 9/7 đến ngày 26/9.

Về số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày 26/9, TP.HCM có 131 bệnh nhân COVID-19 tử vong, tăng nhẹ 8 trường hợp so với ngày 25/9.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Sở GTVT TP.HCM đang gửi dự thảo tổ chức giao thông từ ngày 1/10 tới các đơn vị để lấy ý kiến. Theo đó, Thành phố dự kiến chỉ duy trì hoạt động kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào TP.HCM (gồm 12 chốt chính và 49 chốt phụ).

HCDC cho biết thêm, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP. Thủ Đức, TP.HCM) vừa cho ra mắt Trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu cho F0 đã khỏi bệnh nhưng còn mang các di chứng sau khi nhiễm COVID-19. Trung tâm này đặt tại số 145 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Đông (đối diện cổng trước Bệnh viện Lê Văn Thịnh).

"Bệnh nhân đến đây đều được hưởng đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm y tế, có xe đưa rước dành cho người đi lại khó khăn. Người dân có thể gọi điện thoại 028.5432.7888 để được tư vấn, hỗ trợ", HCDC thông tin.

Hiện, TP.HCM vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 để đảm bảo 100% người trên 18 tuổi được tiêm vắc-xin mũi 1, đồng thời thực hiện tiêm nhắc mũi 2 khi đến hạn. Tổng số mũi tiêm tính tới ngày 26/9 là đã hơn 9,4 triệu liều.

Người trên 18 tuổi nếu chưa được tiêm vắc-xin mũi 1 hãy gửi tin nhắn đến tổng đài 8066 theo cú pháp MUI1 HoTen NamSinh QuanHuyen để đăng ký. Sau khi tiêm vắc-xin, mỗi người cần tiếp tục phòng bệnh theo thông điệp 5K để bảo vệ cho bản thân và cộng đồng trước đại dịch COVID-19.

Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, tùy theo tình hình dịch bệnh sẽ có kế hoạch thu hẹp các giường bệnh, cơ sở điều trị, thu dung bệnh nhân COVID-19 phù hợp. Với bệnh viện ở vùng xanh, cuối tháng 9 sẽ trả lại công năng để tham gia điều trị cho những bệnh nhân không phải COVID-19. Với bệnh viện dã chiến thu dung, sẽ kết thúc, thu hẹp khi các bệnh viện hoàn thành sứ mệnh là không còn bệnh nhân.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, TP.HCM đang dự thảo và chỉnh sửa hướng dẫn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Tuy nhiên với điều kiện đặc thù, UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, cho phép TP.HCM áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế.

Trong giai đoạn này, HCDC kêu gọi mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng trước đại dịch COVID-19.

