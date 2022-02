Nhìn lại dịch COVID-19 trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Thứ Hai, ngày 07/02/2022 10:25 AM (GMT+7) Chia sẻ

Tuần nghỉ Tết Nguyên đán 2022 vừa qua (ngày 31/1 - 6/2), tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn liên tục được Bộ Y tế cập nhật theo từng ngày.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 11:57 07/02/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +14.105 2.334.867 38.250 63 1 Hà Nội +2.797 148.210 584 0 2 TP.HCM +43 514.457 20.233 4 3 Đà Nẵng +927 37.316 130 4 4 Quảng Nam +853 18.341 24 0 5 Nghệ An +675 16.031 43 0 6 Nam Định +593 13.726 18 0 7 Hải Dương +566 13.706 23 2 8 Vĩnh Phúc +550 12.859 8 0 9 Hải Phòng +523 32.866 66 1 10 Hòa Bình +523 10.332 30 2 11 Phú Thọ +491 11.185 11 1 12 Bắc Ninh +460 40.422 79 4 13 Bắc Giang +446 16.657 18 0 14 Bình Định +425 34.515 144 1 15 Thái Bình +419 8.971 4 1 16 Thái Nguyên +355 9.206 6 0 17 Thanh Hóa +300 23.052 22 1 18 Lâm Đồng +228 17.424 63 0 19 Hưng Yên +195 19.568 2 0 20 Bình Phước +193 47.002 168 1 21 Quảng Bình +185 7.060 9 0 22 Ninh Bình +183 4.955 22 2 23 Hà Nam +169 6.664 4 1 24 Thừa Thiên Huế +148 22.224 145 3 25 Hà Tĩnh +147 2.906 6 0 26 Quảng Ngãi +143 15.012 47 1 27 Sơn La +132 4.764 0 0 28 Điện Biên +128 2.876 1 0 29 Lào Cai +110 4.049 5 0 30 Tuyên Quang +95 3.972 2 0 31 Quảng Ninh +94 13.265 9 0 32 Quảng Trị +92 5.180 8 1 33 Bà Rịa - Vũng Tàu +92 31.562 427 6 34 Hà Giang +92 12.574 31 1 35 Cà Mau +85 56.216 287 0 36 Yên Bái +73 3.251 5 0 37 Bến Tre +63 42.074 399 7 38 Khánh Hòa +59 61.785 296 0 39 Gia Lai +56 10.454 33 0 40 Cao Bằng +55 2.007 4 0 41 Đắk Nông +49 8.613 26 0 42 Kiên Giang +45 33.430 806 1 43 Bắc Kạn +40 1.296 4 0 44 Bạc Liêu +39 35.433 368 2 45 Vĩnh Long +30 53.583 740 5 46 Bình Thuận +27 29.633 392 1 47 Tây Ninh +27 88.283 829 0 48 Đồng Nai +14 99.899 1.710 1 49 Tiền Giang +14 34.980 1.235 1 50 Đồng Tháp +13 47.408 972 2 51 Trà Vinh +11 38.021 226 0 52 Hậu Giang +11 16.029 190 1 53 Cần Thơ +9 44.503 881 1 54 Long An +7 41.724 980 0 55 Ninh Thuận +3 6.962 55 0 56 Bình Dương +3 292.800 3.390 0 57 An Giang 0 35.208 1.308 1 58 Sóc Trăng 0 32.476 571 2 59 Đắk Lắk 0 16.609 78 0 60 Lạng Sơn 0 4.607 16 1 61 Lai Châu 0 1.194 0 0 62 Kon Tum 0 3.064 0 0 63 Phú Yên 0 10.416 57 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 06/02/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 182.426.454 Số mũi tiêm hôm qua 246.154

Theo đó, tổng số ca nhiễm (F0) mới trong nước (không tính các trường hợp nhập cảnh) trong tuần giảm hơn 26.000 ca so với tuần trước đó, cụ thể là 78.796 F0 (tuần 31/1 - 6/2) so với 105.211 (tuần 24 - 30/1). Tính trung bình 7 ngày qua, cả nước ghi nhận 11.257 F0/ngày (giảm tương đối so với con số trung bình 15.257 F0/ngày của tuần trước Tết).

Cùng với đó, tổng số bệnh nhân tử vong trong tuần tiếp tục giảm về mức 656 trường hợp, thấp hơn rất nhiều so với các tuần trước đó: 949 (tuần 24 - 30/1), 1.110 (tuần 17 - 23/1), 1.290 (tuần 10 - 16/1)… Trung bình, số bệnh nhân tử vong từ ngày 31/1 - 6/2 là 94 trường hợp/ngày (thấp hơn so với số trung bình 136 trường hợp/ngày của tuần trước Tết).

Số trường hợp khỏi bệnh trong tuần nghỉ Tết Nguyên đán 2022 thì giảm so với nhiều tuần trước đó. Cụ thể, trong tuần ghi nhận 95.100 trường hợp khỏi bệnh, cao nhất là ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (ngày 1/2) với 39.608 trường hợp (gấp gần 3,6 lần số F0 mới trong cùng ngày - 11.011 F0).

Chi tiết về địa phương, Hà Nội tiếp tục là nơi có số F0 mới cao nhất mỗi ngày, mỗi tuần qua. Chỉ tính riêng tuần vừa rồi, thành phố này ghi nhận tổng cộng 19.218 F0 mới, trung bình 2.745 F0/ngày. Song song đó, số trường hợp tử vong do COVID-19 tại Hà Nội trong tuần qua là 114 trường hợp, tức trung bình 16 trường hợp/ngày.

Trong khi đó, số F0 mới và tử vong tại TP.HCM đều giảm rõ rệt trong những tuần qua. Ở tuần gần nhất, TP.HCM chỉ còn trung bình 104 F0 mới/ngày, trung bình 4 trường hợp tử vong/ngày. Đó là chưa kể, nếu trừ các trường hợp chuyển viện từ các tỉnh, thành khác tới thì số bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại TP.HCM còn thấp hơn.

Về biến chủng Omicron, đến ngày 6/2, Việt Nam đã ghi nhận 192 ca COVID-19 do biến chủng này, gồm: TP.HCM (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1) và Ninh Bình (1).

Về công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 182.180.300 liều, trong đó mũi 1 là 79.089.385 liều, mũi 2 là 74.247.028 liều, mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.843.887 liều.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/nhin-lai-dich-covid-19-trong-7-ngay-nghi-tet-nguyen-dan-c2a...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/nhin-lai-dich-covid-19-trong-7-ngay-nghi-tet-nguyen-dan-c2a25238.html