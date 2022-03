Tin tức 24h qua: Thành viên Ban chỉ đạo COVID-19 Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã trả lại tiền hỗ trợ

Thành viên Ban chỉ đạo COVID-19 Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã trả lại tiền hỗ trợ; 2 cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An bị công an tạm giữ... là những tin nóng nhất 24h qua.

Thành viên Ban chỉ đạo COVID-19 Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã trả lại tiền hỗ trợ

Liên quan đến vụ việc nhiều lãnh đạo nhận tiền hỗ trợ COVID-19 từ nguồn quỹ vận động phòng chống dịch, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, cho biết sau khi có văn bản của UBND TP về việc làm rõ nội dung này, ngày 9/3, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP đã có buổi họp với Ban giám đốc và thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Sở LĐ-TB&XH TP.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM trả lời tại họp báo.

Theo đó, 18/21 thành viên Ban chỉ đạo tham dự (3 người F0 nên không dự). Sau khi nghe báo cáo công khai việc thu chi khoản tiền chi chi hỗ trợ cho các thành viên Ban chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các thành viên cũng đã phân tích thì vào khoảng tháng 12/2021, UBND TP.HCM đã có chi tiền hỗ trợ cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp.

Ông Lâm cho biết, tất cả thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Sở LĐ-TB&XH TP đã thống nhất tự nguyện hoàn trả lại số tiền này vào khoản nêu trên.

Riêng đối với việc chi 97,6 triệu đồng hỗ trợ cho 21 thành viên Ban Chỉ đạo thì ông Lê Minh Tấn nhận 4,6 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều người là phó giám đốc, chánh và phó chánh văn phòng, trưởng phòng, chuyên viên Văn phòng Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng nhận được hỗ trợ với số tiền là 4,6 triệu đồng.

Người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Tối 15/3, tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế, TX. An Khê, tỉnh Gia Lai có bệnh nhân Huỳnh Thị M (SN 1993, ngụ P.An Phước, TX.An Khê) đến khám bệnh.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo nhắc nhở người nhà bệnh nhân đeo khẩu trang. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân chửi bới, lăng mạ nhân viên y tế. Khi điều dưỡng Thảo thực hiện y lệnh thì người nhà cản trở, không hợp tác để điều trị cho bệnh nhân và xông vào đánh điều dưỡng Thảo.

Khi điều dưỡng Nguyễn Như Phong vào can ngăn liền bị 2 người nhà dùng mũ bảo hiểm tấn công. Hậu quả 2 điều dưỡng Thảo và Phong bị đa vết thương, sang chấn tâm lý nặng.

Nhặt được gần 9 triệu đồng, cậu học sinh nghèo tìm người đánh mất

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16/3, sau giờ tan trường về nhà, Đoàn Ngọc Huy (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Quảng Sơn, tỉnh Quảng Bình) vô tình nhặt được một chiếc ví da màu nâu. Bên trong ví có 8,7 triệu đồng tiền mặt, một số giấy tờ tùy thân và thẻ ATM.

Sau khi nhặt được chiếc ví, Huy đã tìm đến thầy Mai Xuân Hiếu (Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Quảng Sơn), để nhờ thầy trả lại cho người đánh rơi. Qua thông tin giấy tờ tùy thân, Ban giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng tìm được khổ chủ và trao trả lại chiếc ví nói trên.

Được biết, gia đình của em Huy có 6 anh chị em, Huy là con út, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

2 cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An bị công an tạm giữ

Ngày 17/3, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tiếp tục tạm giữ ông Nguyễn Trọng Bình, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An; Phan Đình Hiền, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tạm giữ bà Lưu Thị Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Phát triển doanh nghiệp thuộc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An và ông Nguyễn Thạc H., Giám đốc doanh nghiệp P.A., đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Những người trên bị cáo buộc liên quan đến những sai phạm về giấy tờ, thủ tục đầu tư một số dự án.

Phó Chủ tịch Hà Nội: Mở cửa trở lại các hoạt động không có nghĩa là buông lỏng

Ngày 17/3, Bộ Y tế công bố 178.109 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 7.166.780 ca, trong đó có 3.683.171 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết việc thành phố mở cửa trở lại các hoạt động không có nghĩa là buông lỏng, mà mở cửa có kiểm soát, quản lý hiệu quả.

