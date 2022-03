2 cán bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư bị công an tạm giữ là ai?

Thứ Năm, ngày 17/03/2022

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư Nghệ An, 2 người của cơ quan bị cơ quan công an tạm giữ là Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh và một cán bộ của phòng này.

Ngày 17-3, thông tin từ Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tiếp tục tạm giữ 2 cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An để điều tra về việc liên quan đến các sai phạm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi ông Bình và thuộc cấp công tác

Danh tính các trường hợp đang bị cơ quan công an tạm giữ được xác định là ông Nguyễn Trọng Bình, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; Phan Đình Hiền, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đạm tạm giữ bà Lưu Thị Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Phát triển doanh nghiệp thuộc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An và ông Nguyễn Thạc H., Giám đốc doanh nghiệp P.A., đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Những người trên bị cáo buộc liên quan đến những sai phạm về giấy tờ, thủ tục đầu tư một số dự án.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 17-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, cho biết: "Trước khi bị cơ quan công an tạm giữ, 2 cán bộ trên vẫn đi làm bình thường và hoàn thành những công việc được đơn vị giao".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

