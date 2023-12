Tin tức 24h qua: Quảng Bình được nhận hơn 80 tỷ đồng từ bán 'không khí'

Quảng Bình được nhận hơn 80 tỷ đồng từ bán 'không khí'

Tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, lần đầu tiên và bắt đầu từ năm 2023, Quảng Bình cùng 5 tỉnh Bắc Trung Bộ nhận được nguồn tiền từ dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chuyển nhượng 10,2 triệu tấn CO2 vùng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD).

Quảng Bình hiện có tỉ lệ che phủ rừng thuộc tốp cao trong cả nước, hơn 60%.

Từ đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương sẽ nhận được 51,5 triệu USD từ Quỹ Carbon thông qua IBRD, sau đó điều phối gần 50 triệu USD đến các tỉnh theo quy định.

Trong đó, Quảng Bình chuyển nhượng hơn 2,4 triệu tấn CO2, được chi trả khoảng 235 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025. Riêng năm 2023, Quảng Bình được nhận 82,4 tỷ đồng.

Theo ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, trong tổng số kinh phí trên, 80 tỷ được dùng để chi trả cho các đối tượng hưởng lợi là chủ rừng (bao gồm hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, tổ chức và UBND xã); 2,4 tỷ đồng còn lại sẽ được trích tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Bình.

Dàn mô tô Harley-Davidson đi vào làn ô tô bị xử phạt

Vào ngày 10/12, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh một đoàn mô tô phân khối lớn khoảng 10 chiếc lưu thông hàng hai, nối đuôi nhau trong làn ô tô trên cầu Bình Lợi theo hướng từ TP Thủ Đức đi quận Bình Thạnh (TPHCM). Thời điểm đoàn xe lưu thông được xác định là khoảng 7 giờ 50 sáng cùng ngày, phục vụ cho một đám cưới tại quận 11.

Hình ảnh đoàn mô tô đi hàng hai vào làn ô tô trên cầu Bình Lợi được lan truyền trên mạng xã hội.

Đến sáng 18/12, 10 tài xế mô tô liên quan đến đoàn xe đã đến làm việc với CSGT. Qua đó, các tài xế cho biết đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, đến cầu Bình Lợi do thiếu quan sát nên vô tình đi vào làn ô tô (cấm xe hai bánh).

Lực lượng CSGT đã lập biên bản, xử phạt 10 tài xế trong đoàn xe này. Những tài xế liên quan sẽ bị phạt tiền 400.000 đồng - 600.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Làn ô tô đường Phạm Văn Đồng cấm xe hai bánh trong khung giờ 9 giờ - 16 giờ và 20 giờ - 6 giờ sáng, sau khung giờ này, cho phép xe hai bánh lưu thông vào một làn đường ô tô, sát dải phân cách phải.

Riêng trên cầu Bình Lợi, các phương tiện xe hai bánh bắt buộc phải chạy trong làn được quy định trên mọi khung giờ.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến Quốc lộ 6 tê liệt

Sáng ngày 18/12, đại diện Công an huyện Tân Lạc, Hòa Bình cho biết đơn vị đã làm rõ nguyên nhân cũng như các tình tiết của vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên địa bàn xã Phú Cường.

Qua lời khai của các tài xế liên quan, vụ tai nạn liên hoàn bắt đầu khi xe BKS 89C-219.72 do anh Nguyễn Quang H. điều khiển đi hướng Sơn La - Hà Nội đâm va vào phía sau xe máy BKS 28E1-169.08 do Phạm Thị D. điều khiển. Sau đó xe của anh Nguyễn Quang H. lại tiếp tục đâm vào đuôi xe bán tải BKS 29H-612.13 do anh Cao Văn H. điều khiển.

Các phương tiện va chạm liên hoàn trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn đi qua Hòa Bình trong chiều ngày 17/12.

Đáng chú ý, sau hàng loạt va chạm, xe BKS 89C-219.72 vẫn chưa dừng lại mà đâm tiếp vào sau xe ô tô buýt BKS 28B-004.63 do anh Nguyễn Thế D. điều khiển. Chiếc xe cuối cùng bị va chạm là xe ô tô tải BKS 27C-045.60 do anh Nguyễn Văn T. điều khiển.

Vụ việc khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, Quốc lộ 6 tắc hoàn toàn trong nhiều giờ.

Nguyên nhân ban đầu xác định do lái xe Nguyễn Quang H. điều khiển xe ô tô tải không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

2 ông cháu đi lạc từ Yên Bái sang Lào Cai

Khoảng 14h10 ngày 17/12, ông Cư A Sắng (SN 1954, trú tại thôn 5, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, Yên Bái) và cháu ngoại là Giàng Thị Ngọc Mai (SN 2019, có HKTT tại thôn Lao Chải, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, Lào Cai) bị lạc đường được công an thị trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai về trụ sở để hỗ trợ tìm gia đình.

Qua rà soát thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và các nhóm Zalo an ninh, Công an thị trấn Mường Khương đã liên hệ với Công an xã Nà Hầu để xác minh thông tin thân nhân của ông Sắng.

Công an thị trấn Mường Khương bàn giao 2 ông cháu an toàn cho gia đình.

Chỉ sau hơn 1 giờ, Công an thị trấn Mường Khương đã liên hệ được với chị Cư Thị Tùng (SN 1996) và anh Giàng Seo Dìn (SN 1981), cùng trú tại thôn Lao Chải, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương là con gái và con rể của ông Sắng đến trụ sở Công an thị trấn Mường Khương nhận và đón về nhà.

Trước đó, ông Sắng đã dắt theo cháu ngoại di chuyển từ Yên Bái lên huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để thăm con gái, nhưng do trí nhớ kém, lại hạn chế về giao tiếp nên 2 ông cháu đã bị lạc ở thị trấn Mường Khương.

4 cựu lãnh đạo Khánh Hòa lãnh thêm án tù

Ngày 18/12, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án bốn cựu lãnh đạo tỉnh này trong vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate (dự án Nha Trang Golden Gate) ở 28E Trần Phú, TP Nha Trang.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh (phải) và bị cáo Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại phiên tòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đó, tòa phạt Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh, năm năm sáu tháng tù; Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh, ba năm sáu tháng tù; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh ba năm sáu tháng tù; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở KH&ĐT, cựu Giám đốc Sở TN&MT bốn năm tù.

Các bị cáo đều bị tòa tuyên phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tòa tuyên giao UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi quản lý, sử dụng toàn bộ khu đất 28E, đã được giao cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (Công ty Đỉnh Vàng).

