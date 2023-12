Các tình tiết trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến Quốc lộ 6 tê liệt

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên địa bàn xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) vào chiều ngày 17/12, đến sáng ngày 18/12, đại diện Công an huyện Tân Lạc cho biết đơn vị đã làm rõ nguyên nhân cũng như các tình tiết của vụ việc trên.

Qua lời khai của các tài xế liên quan, vụ tai nạn liên hoàn bắt đầu khi xe BKS 89C-219.72 do anh Nguyễn Quang H. (sinh năm 1991, ở tổ 7, thị trấn Tiền Hải, TP Thái Bình) điều khiển đi hướng Sơn La - Hà Nội đâm va vào phía sau xe máy BKS 28E1-169.08 do Phạm Thị D. (sinh năm 1977, ở xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) điều khiển. Sau đó xe của anh Nguyễn Quang H. lại tiếp tục đâm vào đuôi xe bán tải BKS 29H-612.13 do anh Cao Văn H. (sinh năm 1993 ở Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển.

Các phương tiện va chạm liên hoàn trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn đi qua Hòa Bình trong chiều ngày 17/12.

Đáng chú ý, sau hàng loạt va chạm, xe BKS 89C-219.72 vẫn chưa dừng lại mà đâm tiếp vào sau xe ô tô buýt BKS 28B-004.63 do anh Nguyễn Thế D. (sinh năm 1979, phường Tân Hoà, Hòa Bình) điều khiển.

Chiếc xe cuối cùng bị va chạm là xe ô tô tải BKS 27C-045.60 do anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1992, ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) điều khiển.

Hậu quả, vụ tai nạn liên hoàn đã khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, Quốc lộ 6 tắc hoàn toàn trong nhiều giờ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt, phân luồng giao thông, xử lý ùn tắc. Đến 21h30 ngày 17/12, các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường.

Nguyên nhân ban đầu xác định do lái xe Nguyễn Quang H. điều khiển xe ô tô tải không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Giao thông tuyến Quốc lộ 6 đoạn đi qua Tân Lạc, Hòa Bình tắc hoàn toàn trong nhiều giờ.

Cũng trong ngày 17/12, tuyến Quốc lộ 6 ghi nhận thêm 1 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong, trong đó có 2 cháu nhỏ tử vong tại hiện trường.

Cụ thể, vào khoảng 17h chiều ngày 17/12, tại Km157 Quốc lộ 6 (đoạn đi qua xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) bất ngờ xảy ra va chạm giao thông giữa 1 xe máy và 1 xe đầu kéo. Hậu quả, 1 người phụ nữ tên M.T.X. (sinh năm 2000) bị thương và 2 đứa con của chị X. (cháu T.N.N., sinh năm 2020 và cháu T.M.H., sinh năm 2022) không may đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]