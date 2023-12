Tìm người nhà cho 2 ông cháu đi lạc từ Yên Bái sang Lào Cai

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Mường Khương nhanh chóng có mặt đưa 2 ông cháu về trụ sở để hỗ trợ tìm gia đình.

Qua quá trình xác minh, Công an thị trấn Mường Khương nhanh chóng xác định danh tính của người đàn ông là Cư A Sắng (SN 1954, trú tại thôn 5, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, Yên Bái) và cháu ngoại là Giàng Thị Ngọc Mai (SN 2019, có HKTT tại thôn Lao Chải, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, Lào Cai).

Trước đó, ông Sắng đã dắt theo cháu ngoại di chuyển từ Yên Bái lên huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để thăm con gái, nhưng do trí nhớ kém, lại hạn chế về giao tiếp nên 2 ông cháu đã bị lạc ở thị trấn Mường Khương.

Công an thị trấn Mường Khương bàn giao 2 ông cháu an toàn cho gia đình.

Qua rà soát thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và các nhóm Zalo an ninh, Công an thị trấn Mường Khương đã liên hệ với Công an xã Nà Hầu để xác minh thông tin thân nhân của ông Sắng. Chỉ sau hơn 1 giờ, Công an thị trấn Mường Khương đã liên hệ được với chị Cư Thị Tùng (SN 1996) và anh Giàng Seo Dìn (SN 1981), cùng trú tại thôn Lao Chải, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương là con gái và con rể của ông Sắng đến trụ sở Công an thị trấn Mường Khương nhận và đón về nhà.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]