Tin tức 24h qua: Pháo hoa nhà máy Z121 Bộ Quốc Phòng khan hàng

Thứ Hai, ngày 17/01/2022 20:22 PM (GMT+7)

Pháo hoa nhà máy Z121 Bộ Quốc Phòng khan hàng; Không rõ tác giả, chủ đầu tư linh vật "gia đình hổ" ở Bạc Liêu... là những tin nóng nhất 24h qua.

Pháo hoa nhà máy Z121 Bộ Quốc Phòng khan hàng

Theo Nghị định số 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo, Chính phủ đã cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa (không gây tiếng nổ) trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị...

Hiện nay, Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 (hay còn gọi là Nhà máy Z121) thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng là đơn vị duy nhất được giao sản xuất và phân phối các sản phẩm pháo hoa.

Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ)

Ngoài các sản phẩm như cây hoa lửa, cánh hoa xoay, ống phun nước bạc, thác nước bạc… năm 2022, Nhà máy Z121 mới cho ra mắt 2 sản phẩm mới là giàn phun viên và giàn phun hoa. Hai sản phẩm mới này có khả năng bắn tầm cao trên 20m và nhiều ánh sáng sặc sỡ, do đó, sức mua của người dân tăng đột biến.

Hiện 2 sản phẩm giàn phun viên và giàn phun hoa đều rất khan hàng. Giá niêm yết của Bộ Quốc phòng cho sản phẩm giàn phun hoa là 330.000/1 giàn; giàn phun viên là 308.000 đồng/1 giàn. Việc nhiều người vẫn đang tìm mua pháo hóa khiến giá "chợ đen" các sản phẩm này được đẩy lên gấp 2, gấp 3 giá niêm yết.

Không rõ tác giả, chủ đầu tư linh vật "gia đình hổ" ở Bạc Liêu

Cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng thích thú với hình ảnh 5 con hổ, hình ảnh linh vật “gia đình hổ” ở Bạc Liêu, có hình thù cách điệu và đặc biệt là khuôn mặt buồn hiu đầy biểu cảm như đang "hờn" cả thế giới. Hình ảnh linh vật "gia đình hổ" khiến nhiều người nhìn vào không nén được cười, rồi chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Hình tượng gia đình hổ lúc đầu

Sau đó, các nghệ nhân đã tô lại vằn đậm hơn, vẽ lại mắt và gắn thêm răng nanh cho hổ để trông dữ dằn hơn.

Ngày 16/1, tin từ Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu cho biết nơi đây không rõ ai làm chủ đầu tư cũng như tác giả của các bức tượng này.

Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng

Ngày 17/1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Ảnh: Bộ Công an

Với việc Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng, hiện nay Bộ Công an có 7 Thứ trưởng, gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn; Thượng tướng Lương Tam Quang; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long. Bộ trưởng Bộ Công an là Đại tướng Tô Lâm.

Đèo Bảo Lộc tê liệt vì tai nạn

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 17/1, xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn ở khúc cua gấp gần Tượng đài Chiến thắng trên Quốc lộ 20 (đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Tại hiện trường có ít nhất 3 xe gặp tai nạn liên hoàn gồm: 2 xe đầu kéo và 1 xe khách giường nằm. Vụ tai nạn xảy ra khiến 2 xe đầu kéo lật nghiêng chắn ngang đèo Bảo Lộc, xe khách giường nằm hư hỏng nặng phần đầu...

Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ cứu nạn đồng thời tập trung giải phóng hiện trường, tránh ách tắc giao thông kéo dài trên Quốc lộ 20, địa phận đèo Bảo Lộc.

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp

Ngày 17/1, Bộ Y tế công bố 16.325 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.038.959 ca, trong đó có 1.744.645 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế có văn bản gửi lãnh đạo UBND các tỉnh thành đề nghị chấn chỉnh một số địa phương áp dụng biện pháp quản lý, cách ly chưa phù hợp.

Tại TPHCM, từ ngày 7/2/2022 (sau Tết Nguyên đán), TPHCM sẽ tổ chức học tập trực tiếp đối với bậc học mầm non và các khối lớp từ 1 đến 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ.

