Tin tức 24h qua: Tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 10 năm tù, Tề Trí Dũng 20 năm tù

Truy tố Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị can trong vụ VN Pharma; Tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 10 năm tù, Tề Trí Dũng 20 năm tù... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 10 năm tù, Tề Trí Dũng 20 năm tù

Chiều 8/1, TAND TP.HCM tuyên án vụ sai phạm tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) sau gần 2 tuần xét xử.

Dựa vào kết quả giám định, HĐXX xác định sai phạm của ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM), Tề Trí Dũng (nguyên tổng giám đốc, thành viên HĐTV IPC, chủ tịch HĐQT Công ty SADECO) và đồng phạm đã gây thiệt hại cho SADECO hơn 1.103 tỉ đồng. Trong đó thất thoát tài sản Nhà nước là hơn 669 tỉ đồng.

Bị cáo Tất Thành Cang đang nghe toà tuyên án.

HĐXX nhận định bị cáo Cang có vai trò chỉ đạo trong vụ án gây thất thoát tài sản Nhà nước. Khi lượng hình, toà có xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, quá trình công tác có nhiều đóng, gia đình có công với cách mạng. Đáng chú ý, toà ghi nhận quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã khai báo toàn bộ diễn biến hành vi và lời nói sau cùng cựu Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng xin chịu một phần trách nhiệm. Vì vậy, HĐXX ghi nhận thái độ thành khẩn của bị cáo Cang.

Về bị cáo Dũng, HĐXX cho rằng ba hành vi phạm tội của bị cáo này có tính xuyên suốt và giữ vai trò chính. Tuy nhiên, toà có cân nhắc nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Dũng...

Tòa tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang mười năm tù, Tề Trí Dũng 20 năm tù.

Truy tố Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị can trong vụ VN Pharma

Cơ quan tố tụng xác định ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu giám sát, kiểm tra, đồng ý xét duyệt 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam.

Ngày 8/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ra Cáo trạng truy tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị can trong vụ án này.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, bị can Trương Quốc Cường với vai trò khi đó là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Phó Chủ tịch thường trực, được Chủ tịch ủy quyền điều hành Hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc, đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp dẫn đến hậu quả 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam, với trị giá hơn 148 tỉ đồng.

Đề nghị kỷ luật 2 thượng tá công an phòng cảnh sát cơ động

Ngày 8/1, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng vừa đề nghị Bộ Công an xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với Thượng tá Lê Minh Ca và Thượng tá Dương Hoài Việt. Ông Ca trước đây là Trưởng phòng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sóc Trăng, hiện đang nghỉ chờ hưu, còn ông Việt là Phó phòng.

Theo UBKT Công an tỉnh Sóc Trăng, sai phạm của ông Việt liên quan đến việc sử dụng kinh phí trái quy định của nhà nước khi được Phòng Hậu cần Công an tỉnh chuyển đến. Thời điểm đó, ông Ca giữ chức trưởng phòng nên phải chịu trách nhiệm liên quan đến người đứng đầu đơn vị xảy ra sai phạm.

Sau khi điều tra, xác minh, UBKT Công an tỉnh Sóc Trăng đã thi hành kỷ luật ông Ca với hình thức cảnh cáo, ông Việt bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng.

Bộ Y tế sửa đổi mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin COVID-19

Ngày 8/1, Bộ Y tế công bố 16.513 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.870.417 ca, trong đó có 1.485.221 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế sửa đổi mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin COVID-19, nội dung ghi rõ 7 mũi bao gồm mũi tiêm cơ bản, mũi tiêm nhắc lại và mũi tiêm bổ sung.

Tại TPHCM, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết thành phố bắt đầu ghi nhận một số người gặp vấn đề về sức khỏe sau khi mắc COVID-19, biểu hiện của những người này khá đa dạng, như mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần…

