Tin tức 24h qua: Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường ở Lào Cai

Thứ Năm, ngày 15/07/2021 20:05 PM (GMT+7)

Tiệm phụ tùng ô tô kế bên cây xăng bất ngờ bốc cháy dữ dội; Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường ở Lào Cai... là những tin nóng nhất 24h qua.

Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường ở Lào Cai

Sáng nay (15/7), mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã khiến nhiều nơi ở Lào Cai xảy ra tình trạng ngập úng. Mưa lớn khiến sạt lở xảy ra nhiều nơi trên Quốc lộ 4D, giao thông từ TP Lào Cai đi thị xã Sa Pa bị ngắt quãng. Nhiều điểm sạt lở khiến giao thông bị ùn tắc.

Giao thông từ TP Lào Cai đi thị xã Sa Pa bị ngắt quãng. Ảnh Laocaionline.

Các phương tiện phải dừng đỗ hoặc quay đầu. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia dự báo, trong ngày 15/7, mưa lớn vẫn xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Do đó, người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Tiệm phụ tùng ô tô kế bên cây xăng bất ngờ bốc cháy dữ dội

Khoảng 6h ngày 15/7, đám cháy bất ngờ bùng lên từ một chiếc xe ô tô đậu bên trong tiệm phụ tùng ô tô Minh Châu nằm trên QL 1, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Chỉ trong ít phút, đám cháy từ chiếc ô tô đã lan ra bao trùm toàn bộ cửa tiệm.

Hiện trường vụ cháy lớn xảy ra tại tiệm phụ tùng ô tô trên QL 1

Do tiệm phụ tùng bị cháy nằm sát bên cây xăng nên khiến cho người dân sống gần đó vô cùng hoảng sợ vội bỏ chạy ra ngoài QL 1 để chờ lực lượng chức năng dập lửa. Trong khi lực lượng cứu hỏa cũng triển khai phun nước nước tạo thành vách ngăn, tránh đám cháy lan sang cây xăng.

Bước đầu, vụ cháy không gây ra thiệt hại nào về người tuy nhiên đã một chiếc ô tô bên trong tiệm cùng nhiều phụ tùng và tài sản có giá trị bên trong đã bị thiêu rụi.

Bé trai 9 tuổi đuối nước thương tâm, bố mẹ ở vùng dịch không thể về

Chiều 14/7, cháu N.A.K. (9 tuổi, ở xã Lệ Viễn, Sơn Động, Bắc Giang) ở nhà nên đã sang nhà hàng xóm chơi không may bị trượt chân, rơi xuống ao bị đuối nước. Đến khoảng 20h30 phút cùng ngày, gia đình mới tìm thấy thì cháu đã tử vong.

Ngôi nhà tạm của gia đình cháu K. Ảnh báo Bắc Giang.

Hoàn cảnh gia đình cháu K rất khó khăn, nhà thuộc hộ nghèo trên địa bàn xã. Cháu bé ở nhà với bà nội hơn 60 tuổi, bố, mẹ cháu đi làm công nhân tại tỉnh Bình Dương đến Tết mới về một lần. Ở trong Bình Dương tình hình dịch COVID-19 rất phức tạp, bố mẹ cháu K. không thể về lo hậu sự cho con hay nhìn con lần cuối nên chính quyền đã đứng ra cùng với bà nội cháu bé tổ chức tang lễ.

Tái lập nhiều chốt kiểm soát ở TPHCM để kiểm tra ngẫu nhiên "giấy thông hành"

Chiều muộn 15/7, Bộ Y tế công bố 69 ca tử vong tại TP.HCM từ ngày 7/6 đến ngày 15/7. Ngoài ra, TP.HCM cũng thêm 22 ca tử vong nữa, nhưng chưa cung cấp đủ thông tin về các ca này.

Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của UBND TP.HCM, từ ngày 27/4 đến ngày 14/7 thành phố đã ghi nhận 130 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong số này có 48 ca đã được Bộ Y tế công bố.

Tại TPHCM, nhiều chốt kiểm soát đã được lập lại và người dân sẽ bị kiểm tra ngẫu nhiên về “giấy thông hành” nhằm xác định các trường hợp ra đường không theo quy định của Chỉ thị 16.

Tại Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận tổng số 550 cán bộ chiến sĩ do Bộ Công an tăng cường cho địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Tại Quảng Nam, dự kiến đón về, lo ăn ở miễn phí cho khoảng 10.000 người, đồng thời đã chi 2 tỉ đồng để hỗ trợ bà con xa quê gặp khó khăn ở TP HCM.

Tỉnh Quảng Bình cũng chi 500 triệu để hỗ trợ bà con xa quê gặp khó khăn ở TP HCM.

