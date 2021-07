Tin tức 24h qua: "Bịa chuyện" nhân sự công an tỉnh, 2 thanh niên bị triệu tập

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 20:11 PM (GMT+7)

"Bịa chuyện" nhân sự công an tỉnh, 2 thanh niên bị triệu tập; Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè bị tường đè sau cơn mưa lớn... là những tin nóng nhất 24h qua.

"Bịa chuyện" nhân sự công an tỉnh, 2 thanh niên bị triệu tập

Ngày 3/7, Công an tỉnh Sơn La phát hiện trên Facebook xuất hiện thông tin “Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước???”.

Nhận định đây là thông tin sai sự thật, Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh và làm rõ người có hành vi đăng thông tin nêu trên.

Kết quả xác định những người này gồm TVT (26 tuổi) và NSN (29 tuổi, cùng trú tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Ngày 8/7, công an tỉnh Sơn La triệu tập hai thanh niên để làm rõ sự việc. Làm việc với công an, hai thanh niên thừa nhận ngày 2/7 có trao đổi với nhau về việc Giám đốc Công an tỉnh Sơn La Nguyễn Ngọc Vân vừa được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Cả hai dự đoán ông Vân sẽ về Bộ Công an công tác, người thay thế ông Vân là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Mai Hoàng. TVT sử dụng điện thoại di động cá nhân để soạn thảo nội dung bài viết nêu trên và sử dụng tài khoản Facebook “Lò Việt Sơn” để đăng tải bài viết trên nhóm Facebook.

Mục đích đăng tải vấn đề này là tin nóng sẽ thu hút nhiều người quan tâm. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè bị tường đè sau cơn mưa lớn

Vào khoảng 3h sáng ngày 8/7, tại ngõ 245 Mai Dịch, một bức tường cao khoảng hơn 2m, dài khoảng hơn 30m bất ngờ đổ sập, đè lên hơn 12 xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè. Sự việc không gây thương vong về người.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Bức tường này là vách ngăn giữa Trường mầm non Mai Dịch và ngõ 245, do nhà nước xây. Sự việc trên xảy ra là do ảnh hưởng của mưa gió.

4 phụ nữ cấy lúa ngoài đồng bị sét đánh, 1 người tử vong tại chỗ

Khoảng 15 giờ 50 phút chiều 7/7, 4 người trên đang cấy lúa tại cánh đồng Trại Giống - Đồi Chùa thuộc thôn Dĩnh Xuyên, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang thì gặp cơn mưa lớn kèm theo sấm, sét. Do ở xa khu dân cư, các nạn nhân không kịp vào khu vực an toàn trú mưa và tránh sét.

Một người bị sét đánh trúng đầu, tử vong tại chỗ; 3 nạn nhân còn lại bị tê liệt, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện sức khoẻ đã ổn định.

Hà Nội tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đến 14 tỉnh, thành

Ngày 8/7, Bộ Y tế công bố 1.307 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca của cả nước lên đến 24385. Đây là số ca cao kỷ lục từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam.

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Từ 18h ngày 8/7, tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới của UBND Thành phố.

Bên cạnh đó, kể từ 0h ngày 8/7, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đến 14 tỉnh (thành phố) và ngược lại.

Tại TPHCM, thực hiện Chỉ thị 16, người dân TP HCM được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết; tạm dừng hoạt động bán vé số; tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9/7; dừng hoạt động xe công nghệ.

TP.HCM yêu cầu các đội tuần tra, giám sát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch, đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đơn vị sẽ tạm dừng chạy đôi tàu SE3/SE4 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn ngày 8/7 và từ ngày 10/7 đến ngày 23/7.

